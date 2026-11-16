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تعمیر تو ہوئے، مگر کبھی استعمال نہ ہو سکے! پلوامہ میں ویران پڑے ویسٹ سیگریگیشن شیڈز ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے لگے
مقامی سطح پر ویسٹ سیگریگیشن شیڈز کی موجودہ صورتحال تشویش ناک ہے۔ شیڈز ویران اور خستہ حال ہیں، آس پاس کچرے کے ڈھیر جمع ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 16, 2026 at 3:27 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): سووچھ بھارت مشن-گرامین (ایس بی ایم-جی) کے دوسرے مرحلے کے تحت وادی کشمیر کے مختلف علاقوں، بشمول جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں، دیہی سطح پر کچرے کے بہتر انتظام کو یقینی بنانے کے لیے ویسٹ سیگریگیشن شیڈز تعمیر کیے گئے تھے۔ ان مراکز کے قیام کا بنیادی مقصد گیلے اور خشک کچرے کو الگ کرنا، قابلِ استعمال فضلے کی ری سائیکلنگ اور باقی ماندہ کچرے کو سائنسی طریقے سے ٹھکانے لگانا تھا۔ تاہم ضلع پلوامہ میں تعمیر کیے گئے متعدد مراکز تاحال غیر فعال ہیں اور ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں، جس سے اس اہم منصوبے کے مؤثر نفاذ پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔
ضلع پلوامہ میں تقریباً ہر پنچایت حلقے میں تعمیر کیے گئے ان مراکز کا مقصد دیہی علاقوں میں کچرے کے انتظام کے نظام کو مضبوط بنانا اور صفائی ستھرائی کو فروغ دینا تھا، تاکہ صاف اور سرسبز ماحول کے قیام کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پایا جا سکے۔ تاہم، ان سہولیات کا غیر فعال رہنا اس منصوبے کے بنیادی مقاصد کے حصول میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہا ہے۔
مقامی سطح پر ان مراکز کی موجودہ صورتحال تشویش ناک دکھائی دیتی ہے۔ کئی مقامات پر شیڈز ویران اور خستہ حال ہیں، جبکہ ان کے آس پاس کچرے کے ڈھیر جمع ہیں۔ کھلے عام پڑا یہ فضلہ نہ صرف مقامی آبادی اور راہگیروں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے بلکہ آوارہ کتوں کی موجودگی بھی عوامی صحت اور حفاظت کے حوالے سے خدشات پیدا کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق کچرے کو مناسب طریقے سے جمع، الگ اور تلف نہ کرنے سے ماحولیاتی آلودگی اور صحت عامہ کے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔
اس معاملے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر پلوامہ، کلدیپ کرشن سدھا نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ ان مراکز کو فعال بنانے اور ان کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، تاکہ ان کی تعمیر پر خرچ کی گئی خطیر رقم کا مثبت نتیجہ سامنے آ سکے۔
انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گھروں پر ہی گیلے اور خشک کچرے کو الگ کرنے کی عادت اپنائیں اور صفائی ستھرائی برقرار رکھنے میں اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچرے کو سائنسی طریقے سے ٹھکانے لگانے اور صاف و سرسبز ماحول کے قیام کے لیے عوامی تعاون اور اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔
دوسری جانب، اس معاملے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے رکن قانون ساز اسمبلی غلام محی الدین میر نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، تاہم بظاہر یہ سہولیات اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کا جائزہ لیا جائے گا، تاکہ مراکز کی موجودہ صورتحال کا اندازہ لگانے کے ساتھ ساتھ ان کے مؤثر استعمال کو یقینی بنایا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت ان مراکز کو ان کے اصل مقاصد کے مطابق فعال بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ دیہی علاقوں میں فضلہ کے انتظام کے نظام کو مضبوط کیا جا سکے اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے مقررہ اہداف حاصل کیے جا سکیں۔
اب ضرورت اس امر کی ہے کہ متعلقہ محکمے ان مراکز کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں، غیر فعال یونٹس کو فوری طور پر فعال بنائیں اور ان کے باقاعدہ انتظام و انصرام کے لیے مؤثر لائحہ عمل مرتب کریں، تاکہ عوام کے پیسے سے تعمیر کی گئی یہ سہولیات محض عمارتیں بن کر نہ رہ جائیں بلکہ واقعی دیہی علاقوں میں صفائی اور ماحولیاتی تحفظ کا ذریعہ بن سکیں۔
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