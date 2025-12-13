ETV Bharat / jammu-and-kashmir
برسوں بعد بھی پلوامہ کے سب ضلع اسپتال کی عمارت تکمیل سے کوسوں دور
پلوامہ کے باشندوں نے سب ضلع اسپتال کاکا پورہ کی تعمیر کو فوری طور پر مکمل کرنے کی درخواست کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
December 13, 2025
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں کاکاپورہ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں رہائش پذیر ہزاروں کنبوں کو بہتر طبی سہولیات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے حکومت نے 2018-19 میں سب ضلع اسپتال (SDH Kakapora) کا تعمیراتی کام شروع کیا۔ برسوں کے انتظار اور کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ابھی تک اسپتال کو فعال نہیں بنایا گیا۔
مقامی باشندوں کے مطابق اسپتال منصوبے کا سیول حصہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے تاہم مکینیکل کام ابھی تک شروع بھی نہیں ہوا۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی باشندوں نے بتایا: ’’اس اسپتال کے فعال ہونے سے تقریباً 60دیہات میں آباد ہزاروں لوگوں کو طبی امداد فراہم ہوگی اور ان کی زندگی کسی حد تک آسان ہو سکتی ہے۔‘‘
علاقے کے باشندوں نے الزام عائد کیا کہ ’’یہ منصوبہ سیاسی مداخلت کا شکار ہو گیا ہے اور منتخب حکومت سے کئی مرتبہ ایل جی کے دور میں شروع کیے گئے اس اس منصوبے کی طرف توجہ دینے کی درخواست کی گئی تاہم ابھی تک اس حوالہ سے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔‘‘
لوگوں نے بتایا کہ 18.75 کروڑ کی تخمینہ لاگت سے تعمیر اس اسپتال پر سال 2025 میں حکام نے صرف 30 لاکھ روپے واگزار کیے جو اس منصوبے پر استعمال کیے گئے تاہم ’’فنڈز کی اس قدر سست تقسیم کی وجہ سے منصوبے پر کام کی رفتار بھی بہت سست ہوگئی ہے۔‘‘ لوگوں نے حکام سے پروجیکٹ کو فوری طور پر مکمل کرنے کی درخواست کی ہیں تاکہ اس پراجیکٹ پر خرچ ہونے والی بھاری رقم کا مقصد پورا ہو سکے۔
قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر کی وزیر صحت سکینہ ایتو نے کچھ ماہ قبل ہی زیر تعمیر ایس ڈی ایچ کاکاپورہ کا دورہ کیا اور اپنے خطاب کے دوران لوگوں کو یقین دہانی کی تھی کہ ہسپتال کو اگلے چند ماہ میں فعال کر دیا جائے گا۔ لوگوں کا الزام ہے کہ ’’وزیر صحت کا وعدہ صرف وعدہ ہی رہا کیونکہ فنڈز کی سستی تقسیم کی وجہ سے ایس ڈی ایچ کو ابھی تک فعال نہیں کیا جا سکا ہے۔‘‘ لوگوں کا الزام ہے کہ ایس ڈی ایچ کاکاپورہ پر کام کی رفتار اسی طرح جاری رہی تو اگلے 20 سال بھی اس کی تکمیل کے لیے کافی نہیں۔
