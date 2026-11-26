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یوم آئین صرف منانا نہیں چاہیے بلکہ اس کے اصولوں کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا ضروری، کشمیر میں وکلاء کی جانب سے مزید آگاہی پر زور
سرینگر میں، ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس یا وہاں موجود سب سے سینئر جج کی قیادت میں آئین کا دیباچہ پڑھا گیا۔
Published : November 26, 2026 at 8:36 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 8:47 PM IST
سرینگر: آج پورے کشمیر میں 'یومِ آئین' منایا گیا۔ اس موقع پر، عدالتوں اور دیگر مختلف اداروں نے آئینِ ہند کی منظوری کی یاد تازہ کی اور آئینی حقوق و فرائض کی اہمیت پر زور دیا۔ جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نیز سرینگر، جموں اور لداخ میں قائم اس کی بنچوں میں یہ دن آئین کے 'دیباچے' کو اجتماعی طور پر پڑھتے ہوئے منایا گیا۔ اسی طرح کی تقریبات جموں و کشمیر اور لداخ بھر کی ضلعی اور ماتحت عدالتوں میں بھی منعقد کی گئیں۔
سرینگر میں، ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس یا وہاں موجود سب سے سینئر جج کی قیادت میں آئین کا دیباچہ پڑھا گیا۔ عدالتی افسران، وکلاء اور عدالتی عملے نے ان کارروائیوں میں حصہ لیا اور انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارے کے آئینی اصولوں کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ یومِ آئین کو 'سمویدھان دیوس' بھی کہا جاتا ہے، یہ ہر سال 26 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ 1949 میں اسی دن، دستور ساز اسمبلی نے آئینِ ہند کو منظور کیا تھا۔ بعد ازاں، یہ آئین 26 جنوری 1950 کو نافذ العمل ہوا۔
اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے، ایک وکیل اور 'کشمیر ایڈووکیٹس ایسوسی ایشن' کے صدر، وسیم گل نے کہا کہ یومِ آئین کو محض دیباچے کو پرھنے تک محدود نہیں رہنا چاہی، بلکہ شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ وہ آئینی اقدار کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں۔ وسیم گل نے کہا، "ہر شہری کو آئین کی دفعات سے آگاہ ہونا چاہیے اور ان حقوق کو سمجھنا چاہیے جن کی یہ ضمانت دیتا ہے۔"
انہوں نے نوجوانوں خاص طور پر 18 سال کی عمر کو پہنچنے اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہونے والے نوجوانوں کو ان کے جمہوری اور آئینی حقوق کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وسیم گل نے کہا کہ قانون کے سامنے مساوات، انصاف اور بھائی چارے جیسی اقدار کو صرف سالانہ تقریبات تک محدود نہیں رکھا جانا چاہیے، بلکہ انہیں روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ انہوں نے 'بنیادی فرائض' کے بارے میں بھی مزید آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اگرچہ لوگ اکثر اپنے حقوق پر توجہ دیتے ہیں، لیکن وہ بحیثیت شہری اپنی ذمہ داریوں کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔
یونیورسٹی آف کشمیر میں ایل ایل ایم کی طالبہ اور 'چنار اپہار فاؤنڈیشن' کی شریک بانی سائکہ راشد ایک وکیل ہیں۔ انھوں نے اس بات پر زور دیا کہ نوجوانوں میں آئینی آگاہی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ طلباء کو آئینی دفعات، بنیادی حقوق و فرائض، اور انہیں دستیاب قانونی چارہ جوئی کے ذرائع کے بارے میں بنیادی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ راشد نے کہا، "یومِ آئین کو محض ایک دن منانے تک محدود نہیں رکھا جانا چاہیے، بلکہ اسے ہمارے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔"
آئین کے آرٹیکل 14، 19 اور 21 کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نوجوانوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے دستیاب قانونی طریقہ کار کو بھی سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے آرٹیکل 226 کا ذکر کیا جو ہائی کورٹس کو 'رٹ' جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور آرٹیکل 32 کا حوالہ دیا جو بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا حق فراہم کرتا ہے۔
راشد نے نشاندہی کی کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں باقاعدہ پروگراموں اور طلباء کی زیرِ قیادت اقدامات کے ذریعے قانونی بیداری پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ قانون کی جانب سے ہندوستانی آئین کے کشمیری زبان میں ترجمے کو بھی اجاگر کیا، اور اسے آئینی معلومات کو وسیع تر عوام تک پہنچانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آئینی تعلیم کو صرف ایک دن تک محدود رکھنے کے بجائے، اسے باقاعدہ تعلیمی سرگرمیوں کا لازمی حصہ بنایا جانا چاہیے۔
وہیں، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یومِ آئین کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی اور آئین کے معماروں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ آئینی اقدار کو اپنے افکار اور اعمال میں رہنمائی کے طور پر اپنائیں۔
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