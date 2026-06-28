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تعلیمی نظام بحران کا شکار، طلبا کے مستقبل سے کھلواڑ بند کیا جائے: ترال میں کانگریس کی ’’چھاتروں کی گونج‘‘ پریس کانفرنس
منپریت سنگھ مانی نے الزام عائد کیا کہ مودی حکومت کی پالیسیوں کے باعث طلبا کے مستقبل سے مسلسل کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔
Published : June 28, 2026 at 3:59 PM IST
ترال : طلبا کو درپیش مسائل، امتحانی بے ضابطگیوں اور ملک کے تعلیمی نظام میں جامع اصلاحات کے مطالبے کو لے کر کانگریس پارٹی نے اپنی ملک گیر مہم ’’چھاتروں کی گونج‘‘ کے تحت جنوبی کشمیر کے ترال میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آل انڈیا یوتھ کانگریس کے جنرل سیکریٹری منپریت سنگھ مانی نے کہا کہ ایک طرف بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اپنی حکومت کے بارہ سال مکمل ہونے پر کامیابیوں کے دعوے کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب ملک کا تعلیمی نظام شدید بحران سے دوچار ہے اور لاکھوں طلبہ غیر یقینی مستقبل، امتحانی بے ضابطگیوں اور بے روزگاری کے مسائل سے پریشان ہیں۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ مودی حکومت کی پالیسیوں کے باعث طلبا کے مستقبل سے مسلسل کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مختلف قومی سطح کے امتحانات میں بے ضابطگیوں، پرچہ لیک ہونے کے واقعات اور روزگار کے محدود مواقع نے نوجوانوں میں شدید مایوسی پیدا کر دی ہے، یہاں تک کہ بعض طلبہ ذہنی دباؤ کے باعث انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔
منپریت سنگھ مانی نے کہا کہ ’’چھاتروں کی گونج‘‘ مہم کا مقصد صرف طلبہ کے مسائل کو اجاگر کرنا نہیں بلکہ ہندوستان کے تعلیمی نظام میں بنیادی اور جامع اصلاحات پر قومی سطح پر سنجیدہ بحث کا آغاز کرنا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو ایسا تعلیمی نظام درکار ہے جو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، نوجوانوں کو معیاری تعلیم، تحقیق، ہنر مندی اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرے۔
کانگریس رہنما نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں وزارتِ تعلیم نوجوان نسل کی توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہی ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ بارہ برسوں میں حکومت نے تعلیم کے شعبے میں نجکاری، حد سے زیادہ مرکزیت اور نظریاتی مداخلت کو فروغ دیا، جبکہ سرکاری تعلیمی اداروں کے استحکام، اعلیٰ تعلیم، تحقیق اور طلبہ کی فلاح پر مطلوبہ توجہ نہیں دی گئی۔
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انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ملک بھر میں طلبا، اساتذہ، والدین اور ماہرینِ تعلیم کو ساتھ لے کر ایک ایسے تعلیمی نظام کی تشکیل کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی، جو مساوی مواقع، شفافیت اور معیاری تعلیم کو یقینی بنا سکے۔