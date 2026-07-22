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ترال میں مرکزی وزیر تعلیم کے خلاف کانگریس کا احتجاج
چنی کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ کسی ایک امتحان تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ پورے امتحانی نظام کی ناکامی کی عکاسی کرتا ہے۔
Published : July 22, 2026 at 3:39 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفی کی مانگ کو لیکر آج کانگریس کارکنوں نے ترال میں احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اس دوران زبردست نعرے بازی کی۔ اس موقع پر کانگریس کے سینئر لیڈر اور نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے بتایا کہ مودی جی طاقت کے نشے میں ملک کو گمراہ کر رہے ہیں۔
چنی نے کہا جس طرح سے طلباء پر لاٹھیاں برسائی گئیں وہ قابل مزمت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس ملکی سطح پر اس معاملے کو لیکر احتجاج میں شدت لائے گی۔سریندر سنگھ چنی نے الزام لگایا کہ بار بار ہونے والی ان خلاف ورزیوں نے بھارت کے نوجوانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور ملک کے امتحانی نظام پر عوام کا اعتماد کھو دیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ اب کسی ایک امتحان تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ پورے امتحانی نظام کی ناکامی کی عکاسی کرتا ہے جس نے لاکھوں طلبہ کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی تحقیقات سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ہوں اور ان کی نگرانی خود سپریم کورٹ کرے تاکہ جانچ سیاسی مداخلت سے مکمل طور پر آزاد رہے۔
چنی نے کہاکہ یہ کسی ایک امتحان کے خلاف لڑائی نہیں بلکہ لاکھوں طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کی جدوجہد ہے۔ کانگریس کے حملے کو مزید تیز کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ 2014 سے اب تک ملک بھر میں 152 امتحانی پرچے لیک ہو چکے ہیں، جن میں سے کئی واقعات بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں پیش آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ملک کا عوام جاگ گیا ہے اور اس بارے میں عوام کو جمہوری طرز پر حکومت چننے کا اختیار ہے۔
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