ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کانگریس کارکنوں نے دیویکا میں صفائی مہم کا آغاز کیا، 186 کروڑ روپے کے پروجیکٹ میں بے ضابطگیوں کا الزام لگایا
ادھم پور ضلع کانگریس کے صدر سمیت مگوترا نے دیویکا شمشان گھاٹ میں صفائی مہم شروع کی، دیویکا پروجیکٹ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 16, 2026 at 1:46 PM IST
ادھم پور (آشیش دت): ادھم پور میں، ضلع کانگریس کمیٹی کے صدر سمیت مگوترا نے دیویکا میا شمشان گھاٹ میں مقدس دیویکا ندی کی حفاظت اور صفائی کے لیے صفائی مہم کا آغاز کیا۔
صفائی مہم کے دوران، سمیت مگوترا اور ان کے ساتھی کارکنوں نے شمشان گھاٹ کی صفائی کی اور کوڑا کرکٹ ہٹایا۔ انہوں نے عوام سے دیویکا ندی اور اس کے آس پاس کے مذہبی اور عوامی مقامات کو صاف رکھنے کی بھی اپیل کی۔
سمیت مگوترا نے کہا کہ دیویکا ندی صرف ایک آبی گزرگاہ نہیں ہے بلکہ ادھم پور میں مذہبی، ثقافتی اور تاریخی عقیدے کا ایک اہم مرکز ہے۔ اس لیے دیویکا ندی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی صفائی اور تحفظ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مذہبی مقامات کی صفائی ایک دن تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مقامی باشندوں سے اپیل کی کہ وہ دیویکا کمپلیکس میں کچرا نہ پھینکیں اور صفائی کو برقرار رکھنے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔
اس دوران سمیت مگوترا نے دیویکا پراجکٹ پر بھی سوالات اٹھائے۔ انہوں نے منصوبے میں مبینہ بے ضابطگیوں کا الزام لگایا اور ان الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
مگوترا نے مطالبہ کیا کہ دیویکا پروجیکٹ سے متعلق تعمیرات کے کام، اخراجات اور معیار کی شفاف طریقے سے جانچ کی جائے، تاکہ کسی بھی سطح پر کوئی خلاف ورزی یا مالی بے ضابطگیوں کا پتہ چلے تو ذمہ داری کا تعین کیا جاسکے۔
انہوں نے کہا کہ دیویکا پروجیکٹ اودھم پور کے لوگوں کے عقیدے اور جذبات سے جڑا ایک اہم پروجیکٹ ہے۔ اس لیے اس منصوبے کے تحت کیے جانے والے کام میں شفافیت اور جوابدہی کو یقینی بنانا ضروری ہے۔
کانگریس لیڈر نے متعلقہ حکام اور انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات سے عوام کے سامنے اصل صورتحال واضح ہونی چاہیے، اگر کوئی بے ضابطگی سامنے آئی تو قواعد کے مطابق کارروائی کی جائے۔
صفائی مہم کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ دیویکا ندی کو صاف ستھرا اور خوبصورت رکھنے کے لیے حکومتی کوششیں ہی کافی نہیں ہیں۔ مقامی شہریوں، سماجی تنظیموں اور عوامی نمائندوں کی شرکت بھی ضروری ہے۔
سمیت مگوترا نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دیویکا ندی کو صاف رکھنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اگر سب مل کر کام کریں تو دیویکا ندی کی مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی قدرتی خوبصورتی کو بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔
یہ دیکھنا باقی ہے کہ دیویکا پراجیکٹ پر لگائے گئے الزامات پر انتظامیہ کیا جواب دے گی اور کیا اس معاملے کی کوئی تحقیقات کی جائے گی۔
یہ بھی پڑھیں: