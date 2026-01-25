ETV Bharat / jammu-and-kashmir

برفباری کے دوران عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے: سریندر سنگھ چنی

اس دوران سریندر سنگھ چنی نے انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔

سریندر سنگھ چنی
سریندر سنگھ چنی (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 25, 2026 at 7:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال: (شبیر بٹ) کانگریس کے سینئر لیڈر اور نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے سنیچر کو ترال کے نارستان، ستورہ، بنگہ ڈار اور مضافات کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے برفباری کے بعد کی صورت حال کا جائزہ لیا۔

سریندر سنگھ چنی نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ لوگوں نے طوفان اور برفباری کے بعد پیدا ہوئے مسائل کے بارے میں انھیں جانکاری فراہم کی۔ سریندر سنگھ چنی نے عوام کو یقین دلایا کہ انتظامیہ ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی۔

میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ترال علاقے میں جہاں برفباری سے لوگوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں وہیں کئی علاقوں میں پانی، بجلی اور راستوں کے بند ہونے کے مسائل ہیں، نیز کچھ جگہوں پر طبی عملے کی کمی کی بھی شکایات ہیں۔ کانگریس لیڈر نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ متاثرہ افراد کو جلد از جلد ریلیف دیا جائے اور ترال کے دور افتادہ علاقوں میں معقول طبعی عملے کو تعینات رکھا جائے۔

واضح رہے کہ گذشتہ روز جنوبی کشمیر کے سب ضلع ترال میں برفباری کے علاوہ طوفانی ہواؤں سے کافی نقصان پہنچا، اس دوران درجنوں عمارتوں کے چھت اڑ گئے۔

TAGGED:

SURENDRA SINGH CHANNI
سریندر سنگھ چنی
HEAVY SNOWFALL IN TRAL KASHMIR
کشمیر میں بھاری برفباری
SURENDRA SINGH CHANNI TRAL VISIT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.