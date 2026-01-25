ETV Bharat / jammu-and-kashmir
برفباری کے دوران عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے: سریندر سنگھ چنی
اس دوران سریندر سنگھ چنی نے انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔
Published : January 25, 2026 at 7:14 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) کانگریس کے سینئر لیڈر اور نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے سنیچر کو ترال کے نارستان، ستورہ، بنگہ ڈار اور مضافات کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے برفباری کے بعد کی صورت حال کا جائزہ لیا۔
سریندر سنگھ چنی نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ لوگوں نے طوفان اور برفباری کے بعد پیدا ہوئے مسائل کے بارے میں انھیں جانکاری فراہم کی۔ سریندر سنگھ چنی نے عوام کو یقین دلایا کہ انتظامیہ ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ترال علاقے میں جہاں برفباری سے لوگوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں وہیں کئی علاقوں میں پانی، بجلی اور راستوں کے بند ہونے کے مسائل ہیں، نیز کچھ جگہوں پر طبی عملے کی کمی کی بھی شکایات ہیں۔ کانگریس لیڈر نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ متاثرہ افراد کو جلد از جلد ریلیف دیا جائے اور ترال کے دور افتادہ علاقوں میں معقول طبعی عملے کو تعینات رکھا جائے۔
واضح رہے کہ گذشتہ روز جنوبی کشمیر کے سب ضلع ترال میں برفباری کے علاوہ طوفانی ہواؤں سے کافی نقصان پہنچا، اس دوران درجنوں عمارتوں کے چھت اڑ گئے۔