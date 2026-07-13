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کانگریس نے عمر عبداللہ کے بی جے پی پر نیشنل کانفرنس کو توڑنے کی کوشش کے الزام کی حمایت کر دی
کانگریس کے مطابق، عمر عبداللہ کا BJP پر نیشنل کانفرنس کو توڑنے کی کوشش کا الزام درست ہوسکتا ہے کیونکہ وہ ایسا کرچکی ہے۔
Published : July 13, 2026 at 5:49 PM IST
کیرالہ: جموں کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے بی جے پی پر نیشنل کانفرنس کے اراکین اسمبلی کو توڑنے کے الزام پر سیاست تیز ہوگئی ہے۔ ایک جانب جموں کشمیر کی بی جے پی نے عمر عبداللہ کو ایک قانونی نوٹس بھیج کر الزامات ثابت کرنے کا چیلنج دیا ہے، ایسا نہیں کرنے پر عوامی معافی کا مطالبہ کیا ہے تو دوسری جانب کانگریس عمر عبداللہ کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئی ہے۔
کانگریس کے مطابق عمر عبداللہ کا بی جے پی پر الزام درست ہو سکتا ہے کیونکہ بی جے پی ایسا کر سکتی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر و قومی ترجمان پون کھیرا نے کیرالہ میں اے این آئی سے بات چیت میں کہا کہ، وہ عمر عبداللہ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بی جے پی ان کی پارٹی کو توڑنا چاہتی ہے کیونکہ یہ بی جے پی کا ٹول کٹ ہے اور بی جے پی نے دیگر ریاستوں میں ایسا کر چکی ہے۔
جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ہفتہ کو حضرت بل میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی پر سنگین الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ، بی جے پی لیڈروں نے نیشنل کانفرنس کے اراکینِ اسمبلی کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے 20 سے 30 کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی۔
عمر عبداللہ کے اس الزام سے بی جے پی تلملا گئی ہے۔ بی جے پی نے عمر عبداللہ کو قانونی نوٹس روانہ کیا ہے۔ عمر عبداللہ نے بی جے پی کے قانونی نوٹس کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اسے لو لیٹر قرار دیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ، "یہ (بی جے پی کی جانب سے قانونی نوٹس) اس بات کی علامت ہے کہ بی جے پی سیاسی لڑائی کیسے لڑتی ہے۔ وہ سیاسی لڑائیاں عدالتوں کی آڑ میں لڑتی ہے۔"
کانگریس نے عمر عبداللہ کی جانب سے جموں کشمیر کے ریاستی درجہ کی بحالی کے مطالبے کی بھی کھل کر حمایت کی۔ تاہم کانگریس نے واضح کیا کہ عمر عبداللہ کی جانب سے صرف ریاست درجہ کی بحالی کا مطالبہ ناکافی ہے۔
کانگریس ترجمان پون کھیرا نے اس ضمن میں وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ، عمر عبداللہ کا ریاست کا مطالبہ درست ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی ہمیشہ سے ریاستی حیثیت میں یقین رکھتی ہے۔ پون کھیرا نے کہا کہ، جب ہم اسٹیٹ ہڈ پلس کہتے ہیں تو ہمارا مطلب زمین کے حقوق، ملازمت کے حقوق، لوگوں کے آئینی حقوق، وسائل، زمین پر لوگوں کے حقوق ہیں۔ جموں کشمیر کو اب اسی کی ضرورت ہے۔۔۔ اسٹیٹ ہڈ پلس ہی ہے جس کے بارے میں ہمیں بات کرنے اور مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے۔
نیشنل کانفرنس حکومت جموں کشمیر کے ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ جمعہ کے روز جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ نئی دہلی کے جنتر منتر پر مجوزہ احتجاج کے لیے حکومت ابھی تک اجازت کی منتظر ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کچھ لوگ اس پروگرام کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم انہیں امید ہے کہ اجازت مل جائے گی اور احتجاج پُرامن اور جمہوری انداز میں کیا جائے گا۔
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