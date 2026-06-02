مہنگائی کے خلاف کانگریس سڑکوں پر، جموں کے 10 اضلاع میں احتجاج
ایل پی جی، پٹرول، ڈیزل اور روزمرہ اشیا کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف کانگریس نے جموں صوبے میں احتجاجی مظاہرے کیے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 2, 2026 at 5:02 PM IST
جموں(عامر تانترے): جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (جے کے پی سی سی) نے منگل کو جموں خطے کے 10 اضلاع میں مہنگائی، خصوصاً ایل پی جی گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ یہ مظاہرے تمام ضلعی ہیڈکوارٹروں پر منعقد کیے گئے اور مظاہروں میں احتجاجیوں نے وزیر اعظم نریندر مودی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔
جموں میں احتجاجی مظاہرے کی قیادت پی سی سی کے ورکنگ صدر رمن لال بھلہ نے کی، جبکہ پارٹی کے جموں ضلع کے صدر یوگیش ساہنی سمیت دیگر کانگریس رہنما بھی مظاہرے میں شریک تھے۔ مظاہرین نے حکومت پر عوام کی ضروریات اور مطالبات کے تئیں بے حسی کا الزام عائد کرتے ہوئے نعرے بلند کیے۔
احتجاج کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رمن بھلہ نے کہا کہ "دنیا کے مختلف ممالک کی حکومتیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے عوام کے مفادات کا تحفظ یقینی بناتی ہیں۔" انہوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ "ہمارے ملک میں حکومت ہر دوسرے دن قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے، جس کے باعث غریب عوام کی زندگی مشکل ہو گئی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا براہِ راست اثر سبھی طبقوں پر خاص کر کسانوں پر پڑتا ہے۔ سبزیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں جبکہ دودھ کی صنعت و تجارت سے وابستہ افراد بھی دودھ کی قیمتوں میں فی کلو پانچ روپے کا اضافہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ بھلہ نے کہا کہ جب غریب آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو جائے تو ایسی مرکزی حکومت کا کیا فائدہ؟
انہوں نے الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت جذباتی نعروں کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے اور اسے عوامی مسائل کا کوئی احساس نہیں۔ انہوں نے کہا کہ "اسی لیے کانگریس پارٹی نے آج پورے جموں خطے میں احتجاجی مظاہرے کیے ہیں اور جموں شہر میں بھی حکومت کو بیدار کرنے کے لیے احتجاج کیا گیا۔" پی سی سی کے ورکنگ صدر نے مزید کہا کہ "حکومت موجودہ مسائل پر بات نہیں کرتی اور وقت آ گیا ہے کہ اس ناکام حکومت کو اقتدار سے باہر کیا جائے۔"
ادھر، جموں، سانبہ، کٹھوعہ، ادھم پور، ڈوڈہ، کشتواڑ، رام بن، راجوری اور پونچھ اضلاع میں بھی اسی نوعیت کے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ مہنگائی کے خلاف یہ احتجاج ہر سطح پر جاری رکھا جائے گا۔
یہ مظاہرے پی سی سی صدر طارق حمید قرہ کی ہدایت پر منعقد کیے گئے تھے اور تمام ضلعی صدور کو ہدایت دی گئی تھی کہ احتجاجی پروگرام کامیابی کے ساتھ منعقد کیے جائیں۔
