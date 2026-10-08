ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کانگریس نے کیا ترال میں احتجاج، گیانیش کمار سے استعفیٰ کا مطالبہ
جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں ایک بار پھر کانگریس نے چیف الیکشن کمشنر اور مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج اور نعرے بازی کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 8, 2026 at 6:08 PM IST
پلوامہ (شبیر بٹ): وادی کے دیگر علاقوں کی طرح جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں بھی کانگریس کی جانب سے جمعرات کو ’’یومِ سیاہ‘‘ کے طور پر منایا گیا۔ اس موقع پر کانگریس کارکنان نے سریندر سنگھ چنی کی قیادت میں احتجاجی مارچ نکالا اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف نعرے بلند کرتے ہوئے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔
احتجاجی مارچ میں بڑی تعداد میں کانگریس کارکنان نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پارٹی پرچم اٹھا رکھے تھے اور مختلف نعرے بلند کرتے ہوئے انتخابی عمل اور الیکشن کمیشن سے متعلق اپنے اعتراضات کا اظہار کیا۔
اس دوران کارکنان نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انتخابی عمل میں شفافیت اور جمہوری اقدار کا تحفظ ضروری ہے، جبکہ الیکشن کمیشن سے متعلق اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیا جانا چاہیے۔
سینئر کانگریس رہنما سریندر سنگھ چنی نے بعد ازاں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "پارٹی جمہوری اداروں کے تحفظ اور انتخابی عمل میں شفافیت کے لیے اپنی آواز بلند کرتی رہے گی۔" انہوں نے کہا کہ کانگریس کارکنان عوام کے جمہوری حقوق کے دفاع کے لیے پرامن طریقے سے احتجاج جاری رکھیں گے۔
انہوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی غیر جانب داری اور انتخابی عمل پر عوام کا اعتماد برقرار رہنا انتہائی ضروری ہے۔
کانگریس کارکنان نے کہا کہ ’’یومِ سیاہ‘‘ منانے کا مقصد اپنے تحفظات کو عوام اور متعلقہ اداروں تک پہنچانا ہے۔ احتجاج کے دوران کارکنان نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی اور کہا کہ پارٹی آئندہ بھی جمہوری طریقے سے اپنے مطالبات اٹھاتی رہے گی۔ سریندر سنگھ چنی نے میڈیا کو بتایا کہ گیانیش کمار کی ووٹ چوری کے خلاف احتجاج میں شدت لای جائے گی جبکہ اسکے بعد وزیراعظم اور داخلہ وزیر کا استعفیٰ بھی مانگا جاے گا۔
یہ بھی پڑھیں: