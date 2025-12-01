ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کانگریس نے محمود مدنی کے الزامات کی حمایت کی، کہا۔۔بی جے پی اداروں پر حملہ کر رہی ہے
جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے مرکزی حکومت کے مسلم مخالف فیصلوں پر کھُل کر بیان دیا ہے۔
Published : December 1, 2025 at 6:51 PM IST
سری نگر: کانگریس نے جمعیۃ علماء ہند (جے یو ایچ) کے صدر مولانا محمود مدنی کے مرکزی حکومت پر لگائے گئے الزامات کو درست قرار دیا ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ اور دیگر اداروں پر مولانا محمود مدنی کی تنقید سے تنازعہ کھڑا ہوگیا ہے ایسے میں کانگریس نے الزام لگایا کہ بی جے پی اداروں پر حملہ کررہی ہے اور لوگوں کے حقوق چھین رہی ہے۔
سری نگر پہنچے کانگریس ورکنگ کمیٹی اور اتر پردیش میں کانگریس کے سابق صدر رہے اجے کمار لُلو نے کہا کہ، "ہم سپریم کورٹ یا دیگر عدالتوں پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جس طرح سے بی جے پی اداروں پر حملہ کر رہی ہے، لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔"
اے آئی سی سی آبزرور برائے سری نگر اجے کمار للو کا یہ تبصرہ جمعیۃ علماء ہند (جے یو یو) کے صدر مولانا محمود مدنی کے ان بیانات کے ردعمل میں آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں حکومت کے زیر اہتمام ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان سڑکوں پر چلنا غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔
بھوپال میں نیشنل گورننگ باڈی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے، مولانا محمود مدنی نے بلڈوزر ایکشن، ہجومی تشدد، ایس آئی آر اور وقف ترمیمی بل کو مسلمانوں کے خلاف سازش کا حصہ قرار دیا ہے۔ انھوں نے بابری مسجد، تین طلاق اور کئی دیگر معاملات پر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر بھی تنقید کی تھی اور الزام لگایا کہ عدالتیں حکومت کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔
نچلی سطح پر قیادت کی اوور ہالنگ کی ملک گیر مہم کے بارے میں اجے کمار للو نے کہا کہ کسی بھی نئے ضلع صدر کا تقرر قائدین کی سفارشات پر نہیں کیا جائے گا بلکہ جمہوری مشق کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا۔
کانگریس پارٹی نے سری نگر کے لیے اپنے ضلعی صدر کے انتخاب کے لیے سری نگر میں مہم کا آغاز کیا۔ اے آئی سی سی آبزرور برائے سری نگر اجے کمار للو نے کہا کہ ضلعی صدور کا تقرر کسی رہنما کی سفارشات پر نہیں کیا جائے گا بلکہ ورکنگ کمیٹی کے ذریعہ چھ امیدواروں میں سے انتخاب کیا جائے گا۔
للو نے سری نگر میں نامہ نگاروں کو بتایا، "امیدوار نے کانگریس پارٹی میں مسلسل چار سال تک کام کیا ہوگا، اور اسے پارٹی اور راہل گاندھی کے نظریے پر عمل کرنا چاہیے۔"
للو سری نگر شہر میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں اور پارٹی کارکنوں سے ممکنہ امیدواروں کے بارے میں رائے لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک یہ مشق 10 ریاستوں میں مکمل ہو چکی ہے اور اس ماہ کے آخر تک باقی ریاستوں کا احاطہ کر لیا جائے گا۔
یہ بھی پڑھیں:
- مولانا محمود مدنی ملک میں منافرت پھیلا رہے ہیں، کس کے خلاف جہاد کریں گے؟ بی جے پی ترجمان الطاف ٹھاکرکی تنقید
- جموں و کشمیر کانگریس میں داخلی انتشار ختم، راہل گاندھی کے سخت احکامات کے بعد کانگریس پارٹی متحد
- کانگریس نے جموں و کشمیر میں پارٹی کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی، انتخابی شکستوں اور اندرونی کشمکش کے بعد بنایا منصوبہ