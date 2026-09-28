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ترال میں چیف الیکشن کمیشنر گیانیش کمار کے خلاف کانگریس کا احتجاج، انتخابات کے عمل میں شفافیت اور جواب دہی کا مطالبہ
مظاہرین کا کہنا تھا کہ ووٹ چوری نے ملک کے جمہوری نظام کی ساخت کو متاثر کیا ہے اس لیے سی ای سی مستعفی ہوں۔
Published : September 28, 2026 at 4:38 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) وادی کے دیگر علاقوں کی طرح ترال میں بھی کی کانگریس کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر ‘ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج کی قیادت سٹیٹ یوتھ سیکریٹری ایمان ارشاد کار نے کی۔
اس موقع پر یوتھ کانگریس کارکنان نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر ’ووٹ چوری‘ کے خلاف مختلف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے الیکشن کے عمل میں شفافیت اور جواب دہی کا مطالبہ کیا۔مظاہرین نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کیا۔
احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ووٹ چوری نے ملک کے جمہوری نظام کی ساخت کو متاثر کیا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر خود مستعفی ہوں کیونکہ بھارت پوری دنیا میں اپنی جمہوریت کے لیے مانا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے گیانیش کمار جیسے لوگوں نے پورے نظام کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ مظہرین کا کہنا ہے کہ سی ای سی نے اپنے مفادات کے لیے پورے ملک کے عزت کو داؤں پر لگایا ہے جو کہ کسی بھی طرح سے ملکی مفاد میں نہیں ہے کیونکہ ووٹ عوام کا وہ حق ہے جس سے وہ مرضی کی حکومت چن سکتا ہے ۔
واضح رہے کہ یہ احتجاج ایسے وقت میں ہوا ہے جب کانگریس ملک بھر میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف احتجاج کر رہی ہے اور انتخابی فہرستوں کی نظرثانی سمیت الیکشن کمیشن کے بعض اقدامات پر سوالات اٹھا رہی ہے۔ کانگریس کی جانب سے ان الزامات اور مطالبات کے برعکس، الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل اور اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) سے متعلق اپنے طریقۂ کار کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ کمیشن کے اندر مختلف آراء اور مشاہدات معمول کے مشاورتی عمل کا حصہ ہیں۔
ترال میں منعقدہ احتجاج کے دوران مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ انتخابی عمل سے متعلق عوام کے خدشات کا ازالہ کیا جائے اور جمہوری و انتخابی اداروں کی شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنایا جائے۔
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