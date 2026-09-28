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سرینگر میں سی ای سی کے خلاف کانگریس کا احتجاج، کھیڑا نے گیانیش کمار کو ہٹائے جانے تک پیچھے نہیں ہٹنے کا عزم ظاہر کیا
کانگریس لیڈر پون کھیڑا نے کہا کہ، "گیانیش کمار کو ہٹائے جانے تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔"
Published : September 28, 2026 at 6:40 PM IST
سرینگر: کانگریس کے سینئر لیڈر پون کھیڑا نے پیر کو سرینگر میں پارٹی کے ایک احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ ووٹر لسٹ کی 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) اور 'فارم 6' کے استعمال سے متعلق جاری تنازعہ کے تناظر میں کیا گیا ہے۔
یہ احتجاج ایس آئی آر کے عمل کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے طریقہ کار کے خلاف کانگریس کی ملک گیر مہم کا حصہ تھا۔ پارٹی کا الزام ہے کہ اس عمل سے وابستہ تبدیلیوں نے ووٹروں کے لیے مزید مشکلات پیدا کی ہیں اور اس نے اس طریقہ کار کی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھایا ہے۔
سرینگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کھیڑا نے کہا کہ کانگریس کچھ عرصے سے ایس آئی آر کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتی آئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن سے موصول ہونے والی معلومات اور بعد کے واقعات نے اپوزیشن پارٹی کے اٹھائے گئے سوالات کو مزید تقویت دی ہے۔
الیکشن کمیشن نے اس بنیادی الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ 'فارم 6' میں خود کوئی تبدیلی کی گئی تھی۔ کمیشن کے مطابق، موجودہ 'فارم 6' ہی استعمال ہو رہا ہے، اگرچہ ایس آئی آر کے عمل کے لیے اس کے ساتھ ایک اضافی اعلامیہ ضمیمہ ڈی بھی متعارف کرایا گیا تھا۔ کمیشن نے مزید کہا کہ نظرثانی سے متعلق احکامات کی منظوری تینوں الیکشن کمشنروں نے متفقہ طور پر دی تھی۔
تاہم، کھیڑا نے ووٹر رجسٹریشن سے متعلق اضافی تقاضوں کی قانونی بنیاد پر سوال اٹھایا۔ 'ووٹرز کی رجسٹریشن کے قواعد، 1960' کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے دلیل دی کہ ووٹر رجسٹریشن کے قانونی قواعد کو مقررہ قانونی طریقہ کار کی پاسداری کیے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔
کانگریس رہنما نے سوال کیا کہ 'فارم 6' کے لیے اضافی تقاضے کیوں نافذ کیے گئے اور ان کے نفاذ سے قبل کیا طریقہ کار اپنایا گیا تھا۔ تنازعہ اس بات پر مرکوز ہے کہ آیا 'فارم 6' کے ساتھ منسلک اضافی اعلامیہ فارم نے نئے ووٹروں کے لیے تقاضوں کو عملی طور پر تبدیل کر دیا ہے یا نہیں۔ یہ ایک ایسا الزام ہے جس کی الیکشن کمیشن نے تردید کی ہے۔
'فارم 6' وہ درخواست ہے جسے اہل شہری انتخابی فہرست میں نئے ووٹر کے طور پر اندراج کروانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ووٹر سروس سے متعلق معلومات میں نئے ووٹر کی رجسٹریشن کے لیے بدستور 'فارم 6' کا ہی حوالہ دیا جاتا ہے۔
یہ معاملہ کانگریس پارٹی اور الیکشن کمیشن کے درمیان وسیع تر سیاسی کشمکش کا بھی حصہ بن گیا ہے۔ کانگریس نے کمار کے استعفے کا مطالبہ کیا اور اپنی ریاستی اکائیوں کے ذریعے احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے ایس آئی آر عمل کے حوالے سے کمیشن کے خلاف اپنی مہم کو تیز کر دیا ہے۔
سرینگر میں، کھیڑا نے اپنے الزامات کا تعلق 'فارم 6' اور ووٹر لسٹ کی نظرثانی کے عمل سے جڑے تنازع سے جوڑا اور بہار و مغربی بنگال کے انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھائے۔ ان کے ریمارکس کانگریس پارٹی کے اس وسیع تر موقف کا حصہ تھے کہ انتخابات کو قابلِ اعتبار قرار دینے سے قبل ووٹر لسٹوں سے متعلق خدشات کا ازالہ کیا جانا ضروری ہے۔
کھیڑا نے کہا کہ کانگریس اپنی مہم اس وقت تک جاری رکھے گی جب تک کمار کو عہدے سے ہٹا نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پارٹی صرف اس وجہ سے اپنا احتجاج واپس نہیں لے گی کہ الیکشن کمیشن نے 'فارم 6' اور ایس آئی آر عمل کے بارے میں وضاحت جاری کر دی ہے۔
کھیڑا نے کہا، "ہم گیانیش کمار کے ہٹائے جانے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔" انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس کے نزدیک، جب تک کمار چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر فائز ہیں، انتخابی عمل کو منصفانہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔
الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ ایس آئی آر سے متعلق فیصلے ادارہ جاتی عمل کے ذریعے کیے گئے تھے اور متعلقہ احکامات کو تین رکنی کمیشن کی متفقہ منظوری حاصل تھی۔ کمیشن کا موجودہ ووٹر سروس پورٹل 'فارم 6' اور ایس آئی آر عمل سے منسلک ڈیکلریشن فارم (اعلامیہ فارم) تک علیحدہ رسائی بھی فراہم کرتا ہے۔
ایک انگریزی اخبار میں ایس آئی آر عمل کے مختلف پہلوؤں پر الیکشن کمیشن کے اندرونی اختلافات کی رپورٹ کے بعد حالیہ دنوں میں یہ تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ کانگریس نے ان رپورٹس کو کمار کے خلاف کارروائی کے اپنے مطالبے کو دہرانے کے لیے استعمال کیا ہے۔
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