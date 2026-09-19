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بی جے پی کی سوشل میڈیا پوسٹ کے خلاف اودھم پور میں کانگریس کا احتجاج
منگوترا نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو دہشت گردی اور قومی سلامتی سے متعلق بیانات دینے یا شیئر کرتے وقت تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
Published : September 19, 2026 at 3:44 PM IST
ادھم پور: (آشیش دت) ادھم پور ضلع کانگریس کمیٹی نے آج سلتھیا چوک پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ احتجاج بی جے پی کے جموں سوشل میڈیا پیج پر پوسٹ کی گئی ایک تصویر پر کیا گیا۔ ضلع کانگریس صدر سمیت منگوترا نے احتجاج کی قیادت کی۔انہوں نے کانگریس لیڈر راہول گاندھی کا مبینہ طور پر دہشت گردوں سے موازنہ کرنے والی سوشل میڈیا پوسٹ پر سخت اعتراض کیا۔
منگوترا نے کہا کہ اس طرح کا موازنہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ راہول گاندھی نے دہشت گردی سے خاندان کے دو افراد کو کھو دیا ہے، اور کسی ایسے شخص کے خلاف اس طرح کے تبصرے کرنے کی مناسبیت پر سوال اٹھایا جس نے ذاتی طور پر اس طرح کا نقصان اٹھایا ہو۔
انہوں نے مزید الزام لگایا کہ بی جے پی کو بھی ایسے ہی معاملات کا سامنا کرنا پڑا ہے جہاں پارٹی سے وابستہ لوگوں پر بعد میں دہشت گردی سے تعلق رکھنے کا الزام لگایا گیا یا پایا گیا۔ مثال کے طور پر، انہوں نے 2022 میں طالب حسین کے کیس کا حوالہ دیا، جسے لشکر طیبہ کے ایک اور مبینہ دہشت گرد کے ساتھ ریاسی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت، بی جے پی نے عوامی طور پر حسین سے خود کو دور کیا اور اس بات سے انکار کیا کہ وہ پارٹی سے وابستہ ہیں۔
منگوترا نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو دہشت گردی اور قومی سلامتی سے متعلق بیانات دینے یا شیئر کرتے وقت تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الزامات اور جوابی الزامات حقائق پر مبنی ہونے چاہئیں اور اسے ذاتی یا سیاسی حملوں کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
احتجاج میں شریک کانگریس کارکنوں نے بی جے پی کے خلاف نعرے لگائے اور سوشل میڈیا پوسٹ پر اپنا اعتراض ظاہر کیا۔ سلتھیا چوک پر احتجاج اودھم پور میں سخت حفاظتی سرگرمیوں کے درمیان ہوا ہے، جہاں حال ہی میں مجالٹا علاقے میں انسداد دہشت گردی کی مشترکہ کارروائی کے دوران جیش محمد سے تعلق رکھنے والے دو دہشت گرد مارے گئے تھے۔
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