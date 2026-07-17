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ریاستی درجے کی بحالی کے لیے کانگریس کا احتجاج تیز، 19 جولائی کو ایل جی ہاؤس مارچ، طارق حمید کرا
کرا نے کہا کہ اگر مکمل ریاستی درجہ بحال نہ کیا گیا تو کانگریس لکھن پور سے لولاب تک طویل مارچ کا آغاز کرے گی۔
Published : July 17, 2026 at 9:00 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید کرا نے اعلان کیا ہے کہ ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کو مزید شدت دینے کے لیے کانگریس 19 جولائی کو جموں میں لیفٹیننٹ گورنر ہاؤس تک احتجاجی مارچ نکالے گی، جبکہ 20 جولائی کو نئی دہلی میں نیشنل کانفرنس کی جانب سے مجوزہ احتجاج میں بھی شرکت کرے گی ۔
آج راجیو بھون، شہیدی چوک جموں میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے طارق حمید کرا نے کہا کہ اگر مستقبل قریب میں جموں و کشمیر کو مکمل ریاستی درجہ بحال نہ کیا گیا تو کانگریس لکھن پور سے لولاب تک طویل مارچ کا آغاز کرے گی ۔ انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے سے قائدِ حزب اختلاف راہول گاندھی کو بھی آگاہ کیا جا چکا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نے پہلے 20 جولائی کو جموں میں دھرنے کا پروگرام بنایا تھا،تاہم اب اسے ایک روز پہلے یعنی 19 جولائی کو منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ 20 جولائی کو دہلی میں ہونے والے احتجاج میں بھی بھرپور شرکت کی جا سکے۔
طارق حمید کرا کے مطابق 19 جولائی کو صبح 10:30 بجے مہاراجہ ہری سنگھ پارک جموں میں ایک بڑا دھرنا دیا جائے گا،جس کے بعد دوپہر 12 بجے لیفٹیننٹ گورنر ہاؤس کی جانب احتجاجی مارچ کیا جائے گا۔ مارچ جموں شہر کے مرکزی بازاروں سے گزرتا ہوا پنج تیرتھی میں ایل جی ہاؤس کے باہر اختتام پذیر ہوگا۔ جہاں صدرِ جمہوریہ ہند کے نام ایک یادداشت لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر کے ذریعے پیش کی جائے گی۔
انہوں نے بتایا کہ اس احتجاج میں پارٹی کے تمام سینئر رہنما، اراکین اسمبلی، سابق وزراء، سابق اراکین مقننہ، ضلعی صدور، محاذی تنظیموں کے قائدین، بلاک صدور اور جموں و کشمیر کے دونوں خطوں سے کارکنان شریک ہوں گے۔ طارق حمید کرا نے کہا کہ کانگریس نے 16 اکتوبر 2024 سے ریاستی درجے کی بحالی کی تحریک کی قیادت کی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پارٹی نے اقتدار میں شامل ہونے کے بجائے عوامی جدوجہد کا راستہ اختیار کیا اور اس دوران سری نگر چلو، جموں چلو، دہلی چلو، دھرنوں، احتجاجی مظاہروں اور علامتی بھوک ہڑتالوں سمیت متعدد پروگرام منعقد کیے۔
ایک سوال کے جواب میں طارق حمید کرا نے کانگریس کے سینئر رہنما پروفیسر سیف الدین سوز کی دفعہ 370 سے متعلق حالیہ رائے سے پارٹی کو الگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس کا باضابطہ مؤقف مکمل ریاستی درجے کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنا ہے اور پارٹی اسی مطالبے پر قائم ہے۔