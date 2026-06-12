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جموں و کشمیر کانگریس میں ہنگامہ: اندرونی جھگڑوں اور پارٹی مخالف سرگرمیوں کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی ٹیم تشکیل
جموں و کشمیر کانگریس میں ہنگامہ آرائی کے درمیان قومی صدر ملکارجن کھرگے نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔
Published : June 12, 2026 at 2:31 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے اندر اندرونی جھگڑے بڑھتے ہی کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے نے لیڈروں کی مبینہ پارٹی مخالف سرگرمیوں کی تحقیقات کے لیے ایک تین رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کانگریس جنرل سکریٹری کے سی وینوگوپال نے کہا کہ کمیٹی میں شکتی سنگھ گوہل، ڈاکٹر امر سنگھ، اور رفیق خان شامل ہیں۔
کمیٹی کی تشکیل کھرگے کی طرف سے جموں و کشمیر کے سرکردہ رہنماؤں کو نئی دہلی طلب کرنے کے ایک ہفتہ بعد ہوئی ہے تاکہ اندرونی تنازعات کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ کھرگے کے ذریعہ طلب کئے گئے سرکردہ لیڈروں میں ریاستی کانگریس صدر طارق حمید قرہ، سابق منحرف صدر اور کانگریس ورکنگ کمیٹی (سی ڈبلیو سی) کے رکن وقار رسول، اے آئی سی سی جنرل سکریٹری اور ایم ایل اے غلام احمد میر، اور جموں و کشمیر کے ورکنگ صدر رمن بھلا شامل تھے۔
وینوگوپال نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ کانگریس صدر نے جموں و کشمیر میں مبینہ بے ضابطگی اور پارٹی مخالف سرگرمیوں کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بنانے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ ایک ناراض رہنما نے کہا کہ یہ ایک خوش آئند اقدام ہے، کیونکہ وہ لیڈروں کے درمیان دھڑے بندی اور آپس کی لڑائی کی وجوہات کی تحقیقات کے لیے حقائق تلاش کرنے والی کمیٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی دو دھڑوں میں بٹ گئی ہے جب سے طارق حمید قرہ کو یونین ٹیریٹری کا صدر مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی تقرری سے سابق صدر وقار رسول وانی اور سابق وزیر تارا چند سمیت کچھ لیڈروں میں ناراضگی پھیل گئی ہے۔ اس کے بعد سے وہ اور کانگریس میں ان کے قریبی ساتھی جموں و کشمیر میں پارٹی قیادت سے غیر مطمئن ہیں اور سری نگر اور جموں میں الگ الگ میٹنگیں اور تقریبات کر رہے ہیں۔