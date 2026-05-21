ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال: کانگریس نے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو کیا یاد، پیش کیا خراج عقیدت
شرکا نے راجیو گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اُن کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔
Published : May 21, 2026 at 4:22 PM IST
ترال: (شبیر بٹ)سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی برسی کے موقعے پر کانگریس آفس ترال میں ایک تعزیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت یوٹی میں پارٹی کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے کی۔ تقریب میں کانگریس کے سینئر رہنماؤں، کارکنوں اور مقامی افراد نے شرکت کی اور راجیو گاندھی کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
مقررین نے راجیو گاندھی کی قومی خدمات، جمہوریت کے استحکام اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے اُن کی کوششوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اُن کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔
سریندر سنگھ چنی نے کہا کہ راجیو گاندھی نے آئی ٹی انقلاب کی بنیاد رکھی، جس نے بھارت کو مکمل طور پر بدل دیا۔ انہوں نے ملک کو کمپیوٹر، ٹیلی مواصلات اور سافٹ ویئر کی ترقی کے دور میں داخل کیا۔
انہوں نے سماجی چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی مشن شروع کیا، جس سے بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ مثال کے طور پر ہندوستان ویکسین کی تیاری میں عالمی رہنما بن گیا اور ہم پولیو جیسی بیماری سے نجات حاصل کر سکے جب کہ راجیو گاندھی نے پنچایتوں اور بلدیاتی اداروں میں خواتین کو ایک تہائی ریزرویشن کے ساتھ آیینی حیثیت فراہم کرنے کی مہم کی ذاتی طور پر قیادت کی، جس کے بعد ان اداروں میں 1.4 ملین خواتین کا انتخاب ان کے عزم کے لیے اعزاز کے مترادف ہے۔ اس موقعے پر دو منٹ کی خاموشی اختیار کر کے سابق وزیر اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
مزید پڑھیں: جموں میں کانگریس نے اپنے پارٹی دفتر کو ’راجیو بھون‘ کا نام دیا