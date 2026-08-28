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ریاست کی بحالی تک کانگریس پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی: طارق قرہ
کانگریس نے واضح کیا ہے کہ وہ تب تک حکومت میں شامل نہیں ہوگی جب تک جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال نہیں کیا جاتا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 28, 2026 at 6:57 AM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (جے کے پی سی سی) کے صدر طارق حمید قرہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ جب تک ریاست کا درجہ بحال نہیں ہوتا وہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے۔
طارق قرہ نیشنل کانفرنس (این سی) کے ایک بیان کا جواب دے رہے تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ کابینہ میں توسیع سے قبل کابینہ میں شمولیت سے متعلق کانگریس پارٹی کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ این سی نے کابینہ میں کانگریس کے لیے ایک سیٹ مختص کی ہے۔
ریاسی میں ضلع کانگریس کمیٹی (ڈی سی سی) کے اجلاس سے خطاب کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے قرہ نے تمام قیاس آرائیوں کو ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ریاستی حیثیت کی بحالی تک حکومت میں شامل نہ ہونے کا اصولی موقف اپنایا ہے، اور یہ پوزیشن برقرار ہے۔
انہوں نے کہا، "محض حکومت میں شامل ہونے کے لیے کانگریس ریاست کی بحالی اور عوام سے چھینے گئے دیگر آئینی حقوق سے متعلق اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، تاہم، اگر بی جے پی کبھی بھی این سی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو کانگریس ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی رہے گی۔"
ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ کانگریس عوامی مفاد کے مسائل کو اٹھاتی رہے گی اور حکمرانی اور حکومت کی طرف سے عوام سے کئے گئے وعدوں کی تکمیل کے سلسلے میں خاموش نہیں رہے گی۔
بجلی کے نرخوں میں اضافے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے، قرہ نے کہا، "ہم عام آدمی پر بوجھ ڈالنے کے خلاف ہیں، جو پہلے ہی مختلف مشکلات سے دوچار ہے۔ اس کے بجائے، حکومت کو ایک جامع منصوبہ متعارف کرانا چاہیے تاکہ ایک ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کرکے عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔"
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