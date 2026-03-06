ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کانگریس پارٹی 9 مارچ کو پارلیمنٹ اجلاس کے دن جموں و کشمیر کے تمام ضلعی ہیڈکوارٹروں پر احتجاج کرے گی
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں ریاستی درجہ کی بحالی کے مطالبے کو لے کر کانگریس ایک یاترا بھی شروع کرے گی۔
Published : March 6, 2026 at 6:23 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید کرا نے وزیر اعظم نریندر مودی سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے میں قومی مفادات، وقار اور خارجہ پالیسی کے اصولوں پر سمجھوتہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے امریکی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈال دئے ہیں جو ملک کے لیے باعثِ تشویش ہے۔
جموں کے آر ایس پورہ میں امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کے خلاف منعقدہ ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے طارق حمید کرا نے اس معاہدے کو کسانوں اور عوام مخالف قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم مودی امریکی دباؤ کے باعث ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ طارق کرا نے کہا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی پہلے ہی اس معاملے پر وزیر اعظم کی پالیسیوں پر سوال اٹھا چکے ہیں اور کانگریس پارٹی اس معاہدے کی سخت مخالفت کرے گی۔
انہوں نے اعلان کیا کہ کانگریس پارٹی 9 مارچ کو پارلیمنٹ کے اجلاس کے آغاز کے دن جموں و کشمیر کے تمام ضلعی ہیڈکوارٹروں پر اس معاہدے کے خلاف احتجاج کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں ریاستی درجہ کی بحالی کے مطالبے کو لے کر کانگریس ایک یاترا بھی شروع کرے گی۔