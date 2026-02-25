ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کانگریس پارٹی نے جموں میں ادے چِب کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا
پی سی سی اور دیگر فرنٹل تنظیموں نے، جن میں زیادہ تر آئی وائی سی جے کے یونٹ ہیں، نے آج یہاں احتجاج کیا۔
Published : February 25, 2026 at 5:42 PM IST
جموں: (عامر تانترے) جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (جے کے پی سی سی) آج انڈین یوتھ کانگریس (آئی وائی سی) کے قومی صدر ادے بھانو چِب کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے لیے باہر نکلی، لیکن ایک ساتھ آنے کے بجائے تمام لیڈر اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے۔ احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی کانگریس کے کچھ لیڈروں نے میڈیا کو بائٹس دینا شروع کر دیے، جب کہ سینئر قیادت ابھی دفتر کے اندر ہی تھی اور احتجاج آفیشیلی شروع نہیں ہوا تھا۔
پارٹی نے آئی وائی سی کے قومی صدر ادے بھانو چب اور دیگر کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف جموں میں پرامن احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جموں کے رہنے والے چِب کو کل نئی دہلی کی ایک مقامی عدالت نے بغیر شرٹ کے پکڑے جانے پر چار دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا۔ اگرچہ چِب 20 فروری کو بھارت منڈپم میں اے آئی سمٹ کے دوران بغیر شرٹ کے احتجاج کا حصہ نہیں تھے، لیکن ان پر الزام ہے کہ وہ احتجاج کے اصل سازشی ہیں۔
پی سی سی اور دیگر فرنٹل تنظیموں نے، جن میں زیادہ تر آئی وائی سی جے کے یونٹ ہیں، نے آج یہاں احتجاج کیا۔ پی سی سی کے ورکنگ صدر رمن بھلا نے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی، جو شہید چوک سے شروع ہوا، جہاں پی سی سی کا دفتر واقع ہے، اور ریذیڈنسی روڈ، رگھوناتھ بازار اور دیگر علاقوں سے گزرا۔
چِب کی حمایت میں جھنڈے اور پوسٹر تھامے کانگریس اور آئی وائی سی کے کارکنوں نے چِب کی گرفتاری کے خلاف نعرے لگائے ساتھ ہی وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت زبانی حملے کئے۔
اس موقع پر بات کرتے ہوئے رمن بھلا نے کہا، "اے آئی سمٹ کے دوران آئی وائی سی کے کارکنوں کا احتجاج ایک پرامن احتجاج تھا اور یہ آئین کے ذریعے فراہم کردہ جمہوری حقوق کے اندر تھا۔ بی جے پی حکومت ایک آمرانہ حکومت ہے اور نوجوانوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔"
انہوں نے کہا کہ 'اے آئی سربراہی اجلاس 16 فروری سے جاری تھا اور احتجاج 20 فروری کو ہوا اور وہ بھی اس وقت جب باہر سے روبوٹ لا کر اور اسے ہندوستان کی اپنی تخلیق ہونے کا دعویٰ کرکے ہندوستان کی شبیہ خراب کی گئی۔'
احتجاج کرنے والے کانگریس قائدین اور آئی وائی سی کارکنوں نے نئی دہلی میں گرفتار چب اور دیگر تمام آئی وائی سی کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ بھلا نے کہا، "بی جے پی حکومت کو اے آئی سمٹ کے دوران ملک کا نام خراب کرنے اور پرامن احتجاج کرنے والے نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے لیے قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ حکومت نے ایک کہانی گھڑ کر ادے بھانو چب کو اس میں پھنسایا ہے۔"