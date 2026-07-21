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کانگریس پارٹی نے راہول گاندھی کی حراست کے خلاف جموں میں لوک بھون کے باہر کیا احتجاج
جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے جموں شہر کے پنچتیرتھی علاقے میں لوک بھون کے باہر زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔
Published : July 21, 2026 at 10:52 PM IST
جموں: (عامر تانترے) جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (پی سی سی) نے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر (ایل او پی) راہول گاندھی کی حراست کے خلاف آج شام جموں شہر کے پنچتیرتھی علاقے میں لوک بھون کے باہر زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔
احتجاجی مظاہرے کی قیادت پی سی سی کے صدر طارق حمید کرہ اور کئی سینئر رہنماؤں بشمول قائم مقام صدر رمن بھلا کر رہے تھے اور دھرنے میں درجنوں پارٹی کارکنوں نے حصہ لیا۔
کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے جنتر منتر سے راہول گاندھی کی حراست پر بی جے پی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ ان کے مطابق راہل گاندھی احتجاج کرنے والے طلباء کی حمایت کے لیے وہاں گئے تھے۔
کانگریس پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے دوران پولیس نے طارق حمید قرہ اور دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، جبکہ کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے اپنے احتجاج میں شدت پیدا کر دی۔
دریں اثناء سری نگر میں کانگریس پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے راہول گاندھی کی حراست کے خلاف احتجاج کیا۔ یوتھ کانگریس لیڈر اور سری نگر ڈسٹرکٹ یوتھ کانگریس کے صدر یاسر منڈو کو جموں و کشمیر پولیس نے سری نگر میں پریس کالونی کے قریب بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کی قیادت کرتے ہوئے حراست میں لے لیا۔
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