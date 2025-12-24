ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کانگریس کا بنگلہ دیش میں اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے خلاف جموں میں احتجاج، ہندوؤں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ
پی سی سی کے ورکنگ صدر رمن بھلا نےکہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملے ہو رہے ہیں لیکن بی جے پی خاموش ہے
Published : December 24, 2025 at 5:15 PM IST
جموں: کانگریس پارٹی نے آج بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے قتل کے خلاف سخت احتجاج کیا اور نریندر مودی کی قیادت والی ہندوستانی حکومت سے کہا کہ وہ اقلیتی برادری کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بنگلہ دیش حکومت پر دباؤ ڈالے۔ کانگریس قائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شہیدی چوک علاقہ سے سول سکریٹریٹ کی طرف اپنا احتجاجی مظاہرہ شروع کیا لیکن پولیس کی بھاری نفری نے مظاہرین کو ریذیڈنسی روڈ سے آگے بڑھنے سے روک دیا۔
بنگلہ دیشی حکومت اور وہاں ہندوؤں کو نشانہ بنانے کے خلاف پلے کارڈ اٹھاتے ہوئے کانگریس پارٹی نے اقلیتی برادری کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے پردیش کانگریس کمیٹی (پی سی سی) کے چیف ترجمان رویندر شرما نے کہا کہ اس وقت ملک اندرا گاندھی اور ان کی قیادت کو یاد کر رہا ہے، مودی کی قیادت والی موجودہ حکومت بنگلہ دیش میں اقلیتی برادری پر حملوں کے معاملے پر خاموش ہے۔
شرما نے کہا، "کانگریس پارٹی ہمیشہ سب کے حقوق کے لیے مضبوطی سے کھڑی ہے اور اس وقت بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے روکنا چاہیے۔ ہندوستانی حکومت کو بنگلہ دیش کی حکومت پر ہندوؤں اور اقلیتی برادریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی دباؤ ڈالنا چاہیے۔"
اس موقع پر پی سی سی کے ورکنگ صدر رمن بھلا نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملے ہو رہے ہیں لیکن بی جے پی خاموش ہے، نریندر مودی کا 56 انچ کا سینہ آج کہاں ہے اور وہ ہندوؤں کے لیے کیوں نہیں بول رہے؟ بی جے پی ہمیشہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے ہندو کارڈ کھیلتی ہے لیکن خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے قتل عام کو یقینی بنانے کے لیے مودی حکومت بنگلہ دیش میں قدم اٹھائے۔