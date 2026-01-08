ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کانگریس کا جموں میں منریگا بچاؤ سنگرام پر ایک روزہ ورکشاپ، 'بی جے پی بار بار مہاتما گاندھی کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے'
'یہ قانون منسوخ کرکے حکومت نے لاکھوں زرعی مزدوروں، غیر منظم مزدوروں اور بے روزگار نوجوانوں سے کام کرنے کا حق چھین لیا ہے'۔
Published : January 8, 2026 at 4:55 PM IST
جموں: کانگریس پارٹی نے بی جے پی حکومت کے ذریعہ مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ (منریگا) کو ختم کرنے کے خلاف دیش بھائی چارا ابھیان کے ایک حصے کے طور پر آج جام نگر میں منریگا بچاؤ سنگرام کا انعقاد کیا۔ورکشاپ میں تمام عہدیداران بشمول سابق ریاستی صدور، سینئر قائدین، ضلع صدور، بلاک صدور اور دیگر نے شرکت کی۔
جموں و کشمیر کے امور کے انچارج آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سکریٹری ڈاکٹر سید ناصر حسین نے منریگا کو ختم کرنے کو مہاتما گاندھی کے قتل کی بار بار کی کوشش قرار دیا۔ آر ایس ایس اور بی جے پی دونوں ہی ہر چیز کو خوبصورت روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نام کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کیونکہ انہوں نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا، لیکن وہ انہیں مختلف طریقوں سے بار بار قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔
کانگریس لیڈر نے کہا کہ یو پی اے حکومت نے اپنے دور اقتدار میں کئی حقوق پر مبنی قوانین متعارف کروائے تھے اور منریگا کے ذریعے دیہی علاقوں میں غیر منظم مزدوروں اور بے روزگار نوجوانوں کو کام کرنے کا حق حاصل ہوا تھا۔ اس قانون کو منسوخ کر کے حکومت نے لاکھوں زرعی مزدوروں، غیر منظم مزدوروں اور بے روزگار نوجوانوں سے کام کرنے کا حق چھین لیا ہے۔ انہوں نے ان کارکنوں کو ملازمتیں فراہم کرنے کی ذمہ داری سے بھی دستبردار ہو گئے ہیں۔ وہ ہر چیز کو فرقہ وارانہ بنانے اور مذہبی زاویہ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کانگریس پارٹی غریبوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے اور حکومت کی طرف سے چھینے گئے حقوق کو بحال کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ جس طرح کسانوں نے حکومت کو فارم بل واپس لینے پر مجبور کر کے تحریک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا، اسی طرح کانگریس پارٹی بھی ہندوستان کے عوام تک پہنچ کر حکومت کو منریگا کو بحال کرنے پر مجبور کرے گی۔