نیشنل کانفرنس اور کانگریس میں سب کچھ ٹھیک نہیں، کانگریس کے جوائنٹ لیجسلیچر پارٹی میٹنگ کے بائیکاٹ کی وجہ سامنے آگئی
کانگریس نے نظام الدین بھٹ کو پوسٹ پول کوآرڈینیشن کی کمی پر ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے بھیجا تھا۔
Published : February 2, 2026 at 8:56 PM IST
جموں (عامر تانترے): کانگریس پارٹی نے آج (02 فروری) کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی رہائش گاہ پر نیشنل کانفرنس (این سی) کی طرف سے بلائی گئی جوائنٹ قانون ساز پارٹی اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ کانگریس نے اپنے صرف ایک رکن اسمبلی نظام الدین بھٹ کو میٹنگ میں بھیجا تھا جس کا مقصد اتحادی شراکت داروں کے درمیان پوسٹ پول کوآرڈینیشن کی کمی پر ناراضگی ظاہر کرنا تھا۔
کانگریس کے دیگر تمام ارکان اسمبلی بشمول اس کی لیجسلیٹیو پارٹی کے لیڈر غلام احمد میر اور جموں و کشمیر کانگریس کے صدر طارق حمید قرہ نے میٹنگ میں شرکت نہیں کی۔
داخلی ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ بھٹ کو پوسٹ پول کوآرڈینیشن کی کمی پر شدید ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے میٹنگ میں بھیجا گیا تھا۔
میٹنگ کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے نظام الدین بھٹ نے کہا، "کانگریس پارٹی انتخابات کے بعد کے انتظامات سے خوش نہیں تھی اور 2024 سے حکومت کی طرف سے فیصلہ سازی میں بھی شامل نہیں تھی۔"
این سی اور کانگریس پارٹی دونوں نے 2024 کے اسمبلی انتخابات پری پول پارٹنرز کے طور پر لڑے تھے اور وادی کشمیر میں کانگریس پارٹی کی حمایت سے، این سی اکثریت حاصل کرنے اور حکومت بنانے میں کامیاب رہی۔
کانگریس پارٹی عمر عبداللہ حکومت کو باہر سے حمایت دے رہی ہے اور حکومت میں شامل نہیں ہوئی ہے۔
جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا دوسرا بجٹ اجلاس آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے خطاب کے ساتھ شروع ہوا اور کل ایوان میں خطاب پر بحث شروع ہوگی۔
دریں اثنا، جموں و کشمیر کابینہ نے آج عمر عبداللہ کی صدارت میں میٹنگ کی اور بجٹ دستاویز کو منظوری دی۔ عمر عبداللہ چھ فروری کو بجٹ پیش کریں گے۔
