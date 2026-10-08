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جمہوریت کے مبینہ قتل کے خلاف کانگریس کا یومِ سیاہ، جموں میں احتجاج، ریاسی میں انڈیا بلاک کے رہنما زیرِ حراست
کانگریس رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ اپوزیشن کے پرامن احتجاج کو طاقت کے ذریعے روکنا جمہوری اقدار اور آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔
Published : October 8, 2026 at 2:36 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): ہندوستانی جمہوریت اور انتخابی نظام میں شفافیت کے مطالبے کو لے کر جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے جمعرات کو جموں کے شہیدی چوک میں یومِ سیاہ مناتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج میں کانگریس کے کارکنوں اور مرد و خواتین نے شرکت کی اور مرکزی حکومت و الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے بازی کی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور پارٹی پرچم اٹھا رکھے تھے اور جمہوریت بچاؤ‘ سمیت مختلف نعرے لگائے۔
کانگریس رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ اپوزیشن کے پرامن احتجاج کو طاقت کے ذریعے روکنا جمہوری اقدار اور آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ احتجاج آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی جانب سے جاری ہدایات کے تحت کیا گیا۔ اے آئی سی سی کے جنرل سیکریٹری کے سی وینوگوپال کی جانب سے 7 اکتوبر کو جاری مراسلے میں ملک بھر کی پردیش، ضلعی اور بلاک سطح کی کانگریس کمیٹیوں کو 8 اکتوبر کو بلیک ڈے فار انڈین ڈیموکریسی‘کے طور پر مناتے ہوئے بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔
مراسلے میں کانگریس نے الزام عائد کیا کہ انڈیا بلاک کے ارکان پارلیمنٹ، جن کی قیادت کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کر رہے تھے، الیکشن کمیشن سے جواب دہی کا مطالبہ کرنے کے لیے پرامن طور پر جنتر منتر کی جانب جا رہے تھے، تاہم انہیں روک دیا گیا اور مبینہ طور پر طاقت کا استعمال کیا گیا۔ کانگریس نے دعویٰ کیا کہ راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں و ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی اور لاٹھی چارج کیا گیا۔
جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے سینئر رہنما رویندر شرما نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا کہ انڈیا بلاک سے وابستہ کانگریس، نیشنل کانفرنس، سی پی آئی (ایم) اور پی ڈی پی سمیت مختلف جماعتوں کے سینئر رہنماؤں کو ریاسی میں پرامن احتجاج سے قبل حراست میں لے لیا گیا انہوں نے اسے جمہوریت بچانے کے لیے ہونے والے احتجاج کو روکنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے موجودہ صورتحال کو غیر اعلانیہ ایمرجنسی سے تعبیر کیا۔
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شہیدی چوک جموں میں احتجاج کے دوران کانگریس رہنماؤں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو انتخابی عمل سے متعلق سوالات اٹھانے اور حکومت و الیکشن کمیشن سے جواب طلب کرنے کا آئینی حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندوں کو پرامن احتجاج سے روکنے کے بجائے ان کے سوالات کا جواب دیا جانا چاہیے کانگریس رہنماؤں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹانے اور انتخابی نظام میں مکمل شفافیت و جواب دہی یقینی بنانے کا مطالبہ بھی دہرایا مظاہرین کا کہنا تھا کہ انتخابی اداروں کی غیر جانب داری جمہوریت کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت یا حکومت کو انتخابی نظام سے متعلق اٹھنے والے سوالات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے احتجاج کے پیش نظر شہیدی چوک اور اطراف کے علاقوں میں پولیس کی جانب سے سکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔