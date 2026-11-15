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کشتواڑ میں ایس پی اوز کی ہلاکت پر غیر ذمہ دارانہ بیانات پر کانگریس معافی مانگے: بی جے پی
بی جے پی نے کہا کہ سچائی کا بول بالا ہونا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، اور ہمارے جانبازوں کا وقار سیاست سے بالاتر رہنا چاہیے۔
Published : November 15, 2026 at 6:10 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 6:56 PM IST
سرینگر : بی جے پی کے رکن اسمبلی اور ترجمان آر ایس پٹھانیہ نے کہا کہ پوری قوم کشتواڑ میں دو بہادر اسپیشل پولیس آفیسرز (ایس پی اوز) کے المناک جانی نقصان پر سوگوار ہے۔ اس حساس موقع پر جموں و کشمیر کانگریس کے صدر نے تحقیقات کے ذریعے حقائق سامنے آنے کا انتظار کیے بغیر ایک بے بنیاد مفروضہ پیش کرنے، ابہام پیدا کرنے اور ہماری سکیورٹی فورسز پر شکوک و شبہات کا اظہار کرنے کا راستہ اختیار کیا ہے۔
بی جے پی رہنما نے کہا کہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ صرف ایک عوامی نمائندے کے شایانِ شان نہیں ہیں بلکہ ہمارے بہادر اہلکاروں کی قربانی اور ان کے سوگوار خاندانوں کے جذبات کی بھی توہین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جانبازوں کی قربانی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا ذریعہ نہیں ہے۔ کانگریس کو چاہیے کہ وہ ان قیاس آرائیوں پر مبنی ریمارکس کو واپس لے اور سوگوار خاندانوں، سکیورٹی فورسز اور قوم سے غیر مشروط معافی مانگے۔ ان کا کہنا تھا کہ سچائی کا بول بالا ہونا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، اور ہمارے جانبازوں کا وقار سیاست سے بالاتر رہنا چاہیے۔
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واضح رہے کہ کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ کشتواڑ میں ہلاک ہونے والے جموں و کشمیر پولیس کے دو اسپیشل پولیس آفیسرز (ایس پی اوز) پر فوج نے انہیں ”غلطی سے“ عسکریت پسند سمجھ کر فائرنگ کی تھی۔ جموں و کشمیر کانگریس کے صدر طارق حمید قرہ نے آج کہا کہ ایس پی اوز کی ہلاکت کی مناسب تحقیقات ہونی چاہئیں کیونکہ ان کے قتل پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔