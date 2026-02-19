ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیریوں کی مبینہ ہراسانی پر کانگریس ایم ایل ایز کا اسمبلی کے باہر احتجاج
اراکین اسمبلی نے راجستھان میں کشمیری طلبہ پر حملے کا معاملہ ایوان میں اٹھانے کا مطالبہ کیا۔
Published : February 19, 2026 at 2:04 PM IST
جموں : جموں کشمیر کانگریس کے اراکین اسمبلی عرفان حفیظ لون اور افتخار احمد نے جمعرات کو جموں و کشمیر سے باہر کی ریاستوں، مرکزی زیر انتظام خطوں میں کشمیری شہریوں کے ساتھ ہراسانی کے خلاف اسمبلی کے باہر احتجاج کرتے ہوئے اس طرح کے واقعات کو فوری طور پر روکنے کا بھی مطالبہ کیا۔
ایم ایل اے عرفان لون نے اسمبلی کی سیڑھیوں پر بینر اٹھاتے ہوئے احتجاج درج کیا، جس پر ’’کشمیریوں کے ساتھ ہراسانی بند کرو‘‘ درج تھا۔ جبکہ افتخار احمد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ راجوری سے تعلق رکھنے والے چند دیگر اراکین اسمبلی نے بھی احتجاج میں شرکت کی۔
اراکین اسمبلی نے راجستھان کی ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم کشمیری نرسنگ طلبہ کے ساتھ ہراسانی کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے کو ایوان میں اٹھائیں گے۔ ان کا الزام تھا کہ ’’کورس کی منظوری سے متعلق احتجاج کے دوران کشمیری طلبہ پر حملہ کیا گیا جس میں چار طلبہ زخمی ہوئے، جبکہ ایک طالبہ کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی۔‘‘
دونوں اراکین اسمبلی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ’’جموں و کشمیر سے باہر کشمیریوں کو ہراساں کرنے کے واقعات کو فوری طور پر روکا جائے۔‘‘
