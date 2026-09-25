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’ہمیں اعتراض نہیں‘، ریاستی حیثیت کی قرارداد پر کانگریس عمرعبداللہ کے ساتھ
اسٹیڈ ہُڈ میں سال 2000 کی خودمختاری کے ذکر پر بی جے پی نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور اسمبلی میں ہنگامہ بھی۔
Published : September 25, 2026 at 6:29 PM IST
سرینگر : کانگریس پارٹی نے بھی جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے قانون ساز اسمبلی میں جمعہ کو پیش کی گئی اُس قرارداد کی حمایت کی جس میں جموں و کشمیر کی مکمل ریاستی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے اس قرارداد میں 'آٹونامی یعنی خودمختاری' کے ذکر پر سخت اعتراض کیا وہیں سی پی آئی ایم اور کانگریس نے کھل کر اس کی حمایت کی تاہم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے مبہم انداز میں اپنا موقف پیش کیا۔
عمر عبداللہ کی قرارداد اس وقت متنازع بن گئی جب بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے اس کے متن میں سال 2000 کی خودمختاری سے متعلق قرارداد کے ذکر پر سخت اعتراض کرتے ہوئے اسے مسترد کردیا اور اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کی۔ خودمختاری کی قرارداد اُس وقت کی ریاستی اسمبلی نے منظور کی تھی، جب عمر عبداللہ کے والد اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ وزیر اعلیٰ تھے۔
عمر عبداللہ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے: ’’26 جون 2000 اور 6 نومبر 2024 کو اس ایوان کی جانب سے منظور کی گئی قراردادوں کے علاوہ، یہ ایوان حکومت ہند سے جموں و کشمیر کی مکمل ریاستی حیثیت فوری اور ہنگامی بنیادوں پر بحال کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قرارداد حکومتِ ہند کو بھیجی جائے۔" اس قرارداد پر اسمبلی میں پیر کو بحث ہوگی۔
بی جے پی برہم
اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں 2000 کی خودمختاری سے متعلق قرارداد کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے کہا، ’’ہم اس قرارداد کو قبول نہیں کرتے۔ 2000 کی خودمختاری کی قرارداد کو پارلیمنٹ اور اٹل بہاری واجپائی کی حکومت نے مسترد کردیا تھا۔ نیشنل کانفرنس ایسی متنازع اور اختلافی قرارداد پیش کرکے ریاستی حیثیت کی بحالی کے عمل کو مزید روکنا چاہتی ہے۔‘‘
سنیل شرما نے کانگریس پر بھی الزام عائد کیا کہ وہ جموں و کشمیر کے لیے خودمختاری کا مطالبہ کرنے والی قرارداد کی حمایت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا: ’’ہم کانگریس سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کی حمایت کرتی ہے؟‘‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (جے کے پی سی سی) کے رکن اسمبلی اور اسمبلی میں پارٹی کے چیف وہپ نظام الدین بٹ نے کہا کہ کانگریس مکمل ریاستی حیثیت کی بحالی سے متعلق قرارداد کی حمایت کرتی ہے۔ اور یہی کانگریس کا اصل موقف بھی ہے۔
کانگریس کے جموں و کشمیر اسمبلی میں چھ ارکان ہیں اور وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ اتحاد میں ہے۔ نظام الدین بٹ نے کہا: "ہم اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔"
خودمختاری قرارداد
سال 2000 کی خودمختاری کی قرارداد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی قرارداد میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ قرارداد اس وقت نیشنل کانفرنس کی حکومت نے منظور کی تھی جب کانگریس اس حکومت کا حصہ نہیں تھی۔
بٹ نے کہا: ’’2000 کی خودمختاری کی قرارداد اب بھی پارلیمنٹ میں زیر غور ہے کیونکہ اُس وقت کی حکومت نے نہ اسے قبول کیا اور نہ مسترد کیا۔ ہم اُس وقت اس قرارداد کا حصہ نہیں تھے، تو پھر ہم ایسی چیز کے بارے میں اپنی حمایت کا وعدہ کیوں کریں جس کا ہم حصہ ہی نہیں تھے؟"
'کانگریس کا حقیقی موقف'
انہوں نے مزید کہا کہ کہ کانگریس کا مؤقف واضح ہے کہ جموں و کشمیر کی مکمل ریاستی حیثیت بحال کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کا آئینی حق ہے۔ "وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں ریاستی حیثیت بحال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ بھی اس حوالے سے ہدایت دے چکی ہے۔ اس کے باوجود بی جے پی ریاستی حیثیت بحال نہیں کرے گی اور اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گی، بلکہ اسمبلی میں ہنگامہ کھڑا کرے گی۔"
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے پلوامہ سے رکن اسمبلی وحید الرحمٰن پرہ نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی وزیر اعلیٰ کی پیش کردہ قرارداد کی حمایت کرتی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا: "ہم چاہتے ہیں کہ اس میں دفعہ 370 اور 35A کو بھی شامل کیا جائے۔ ہمارا مؤقف خصوصی حیثیت کے ساتھ ریاستی حیثیت کی بحالی ہے۔"
قرارداد پر ایوان میں شدید ہنگامہ ہوا، جس کے بعد اسپیکر عبدالرحیم راتھر کو کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کرنی پڑی۔
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