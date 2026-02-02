ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر: بجٹ اجلاس سے قبل کانگریس کی میٹنگ، سیشن کے لیے پارٹی کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال
طارق حمید قرہ کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ میں بجٹ اجلاس کے دوران اٹھائے جانے والے عوامی تشویش کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
Published : February 2, 2026 at 7:19 AM IST
جموں: جموں و کشمیر اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے پہلے اتوار کو کانگریس لیجسلیچر پارٹی نے ایک اہم میٹنگ کی۔ جموں میں منعقدہ اس میٹنگ کی صدارت جے کے پی سی سی کے سربراہ طارق حمید قرہ نے کی۔
اس میٹنگ میں یو ٹی کی موجودہ صورت حال اور بجٹ اجلاس کے دوران اٹھائے جانے والے عوامی تشویش کے وسیع مسائل بالخصوص سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی، یومیہ اجرت کے مسائل، ضرورت پر مبنی، کیجول، کنٹریکٹچول اور دیگر زمروں کے عارضی ملازمین، بے روزگاری، مہنگائی کے علاوہ ریاستی درجے کی بحالی میں تاخیر کی وجہ سے متاثر ہونے والے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ذرائع کے مطابق کانگریس لیجسلیچر پارٹی نے طے کیا کہ اسمبلی اجلاس میں جموں و کشمیر میں منریگا کے علاوہ عام لوگوں کی ترقی، بہبودی، خدمات بشمول پانی، بجلی اور کنیکٹیویٹی، صحت اور تعلیم کے مسائل کو بھی اٹھایا جائے گا۔
کانگریس کے ارکان اسمبلی میں ایوان میں فرقہ وارایت اور تفرقہ انگیز ایجنڈے کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کی ضروریات پر توجہ مرکوز کریں گے اور اپنے ووٹروں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو موثر انداز میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔
اس میٹنگ میں اے آئی سی سی کے جنرل سکریٹری اور سی ایل پی لیڈر جی اے میر، نظام الدین بھٹ، عرفان حفیظ لون، اور افتخار احمد نے شرکت کی۔ وہیں پیرزادہ محمد سعید خرابی صحت کی وجہ سے میٹنگ میں شامل نہیں ہو سکے۔