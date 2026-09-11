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این ایچ ایم ملازمین کی 72 گھنٹے کی ہڑتال میں کانگریس رہنماؤں کی شرکت
چیف میڈیکل آفیسر اننت ناگ کے دفتر کے باہر این ایچ ایم ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
Published : September 11, 2026 at 3:30 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) نیشنل ہیلتھ مشن کے تحت محکمہ صحت میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کی جانب سے اپنے جائز مطالبات کے حق میں جاری 72 گھنٹے کی کام چھوڑ ہڑتال میں کانگریس کے سینئر رہنماؤں نے بھی شرکت کرتے ہوئے احتجاجی ملازمین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔
چیف میڈیکل آفسر اننت ناگ کے دفتر کے باہر این ایچ ایم ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں آج بھی ان کا احتجاج جاری رہا۔ اس موقع پر کانگریس کی سینئر رہنما اور ویمن ونگ کی انچارج شاہینہ نداف نے احتجاجی کیمپ میں شرکت کی اور این ایچ ایم ملازمین کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ کانگریس ان کے جائز مطالبات کی حمایت میں ہر ممکن سطح پر ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔
شاہینہ نداف نے کہا کہ این ایچ ایم ملازمین طویل عرصے سے محکمہ صحت کے نظام میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کے مسائل اور مطالبات کو سنجیدگی سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ کانگریس ان کے جائز مطالبات کو حکومت تک پہنچانے اور ان کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ این ایچ ایم ملازمین کی خدمات کو نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے اور حکومت کو ان کے مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر جائزہ لے کر مناسب فیصلہ کرنا چاہیے، تاکہ ملازمین اور ان کے اہل خانہ بھی بہتر اور باوقار زندگی گزار سکیں۔
کانگریس رہنما نے وزیر اعلیٰ اور لیفٹیننٹ گورنر سے اپیل کی کہ این ایچ ایم ملازمین کے جائز مطالبات پر ہمدردانہ غور کرتے ہوئے انہیں جلد از جلد حل کیا جائے، تاکہ جاری احتجاج ختم ہو اور ملازمین دوبارہ اپنی ذمہ داریاں انجام دے سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحت کے شعبے میں این ایچ ایم ملازمین کا کردار اہم ہے اور حکومت کو ان کے مسائل کے حل کے لیے مثبت اور سنجیدہ اقدامات اٹھانے چاہئیں۔