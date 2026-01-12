ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کانگریس کی جانب سے اپنے لیڈروں کی گرفتاری اور دفاتر سیل کرنے کا الزام
کُلگام کے کانگریس صدر عبدالرشید نے کہا: اس طرح کے اقدامات عوامی مسائل کو اٹھانے سے روکنے اور جمہوری آواز کو دبانے کی کوشش ہیں۔
Published : January 12, 2026 at 1:56 PM IST
جموں: ( محمد اشرف گنائی): پردیش کانگریس کمیٹی جموں و کشمیر نے پیر کے روز الزام عائد کیا کہ منریگا اور ریاستی درجہ کی بحالی کے حوالے سے مجوزہ احتجاج سے قبل وادیٔ کشمیر میں کانگریس کے سینئر رہنماؤں کو غیر جمہوری طریقے سے حراست میں لیا جا رہا ہے اور پارٹی سرگرمیوں پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔
جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے سینئر لیڈر رویندر شرما نے سماجی رابطہ ویب سائٹ ایکس پر کہا کہ پوری وادیٔ کشمیر میں کانگریس کے سینئر رہنماؤں کو نظر بند کرنا اور ضلعی ہیڈکوارٹرز پر پرامن دھرنے کی اجازت نہ دینا من مانی، غیر قانونی اور غیر جمہوری قدم ہے، جو ایک “غیر اعلانیہ ایمرجنسی” کی عکاسی کرتا ہے۔ کانگریس قیادت نے کہا کہ پارٹی عوام کے حقوق کے لیے اپنی جمہوری جدوجہد جاری رکھے گی اور اپوزیشن رہنماؤں و کارکنوں کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کا سلسلہ فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔
عوامی مسائل کو اٹھانے سے روکنے کی کوشش
ادھر ضلع کُلگام کے کانگریس صدر عبدالرشید نے ای ٹی وی بھارت کو تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں پولیس نے کھنہ بل کوارٹرز میں حراست میں لیا ہے۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ انتظامیہ نے کُلگام میں کانگریس کا دفتر بھی سیل کر دیا ہے تاکہ پارٹی سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ عبدالرشید کا کہنا تھا کہ اس طرح کے اقدامات عوامی مسائل کو اٹھانے سے روکنے اور جمہوری آواز کو دبانے کی کوشش ہیں۔
“ہماری ریاست، ہمارا حق”
دریں اثنا ایک کانگریس لیڈر بتایا کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی (اے آئی سی سی) اور جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (جے کے پی سی سی) کے صدر طارق حمید کڑا کی ہدایات کے مطابق آج جموں میں جے کے پی سی سی ہیڈکوارٹر، شہیدی چوک میں منریگا اور “ہماری ریاست، ہمارا حق” مہم کے تحت احتجاج منظم کیا جائے گا۔