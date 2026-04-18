پارلیمنٹ میں 'بل کی شکست' پر مودی حکومت استعفیٰ دے: کانگیرس لیڈر طارق قرہ
طارق قرہ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں مودی حکومت کی بل پاس نہ ہونے کے بعد اب حکومت کا کوئی اخلاقی جواز نہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 18, 2026 at 8:16 PM IST
Updated : April 18, 2026 at 9:04 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (جے کے پی سی سی) کے صدر اور ایم ایل اے طارق حمید قرہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی بھاجپا حکومت سے "اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ" دینے کا مطالبہ کیا۔ سینئر کانگریس لیڈر کا کہنا ہے کہ "مرکزی حکومت، پارلیمنٹ میں اپنا بل پاس کرانے میں ناکام رہی ہے، جس وجہ سے حکومت کا کوئی اخلاقی جواز نہیں۔"
انہوں نے جموں میں ایک پروگرام کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ "اگر کسی حکومت کا بل پارلیمنٹ میں مسترد ہو جائے تو اصولی طور پر حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ بل منظور کرانے میں ناکام رہی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کس نے بل کے حق میں اور کس نے مخالفت میں ووٹ ڈالا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کا بل پارلیمینٹ میں ہار گیا ہے اور اب حکومت کے پاس اقتدار میں رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔"
طارق قرہ نے جموں کے باگ بہو میں ایک ریلی سے خطاب کے حاشیہ پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران ان باتوں کا اظہار کیا۔ جموں میں یہ ریلی یو ٹی جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کے مطالبے کے حق میں منعقد کی گئی تھی۔ کانگریس رہنمائوں نے اس ریلی کو "ہماری ریاست ہمارا حق" کے عنوان سے معنقد کیا تھا۔
استعفیٰ کی مانگ کے حوالہ سے قرہ نے صاف کیا کہ "ہمیں معلوم ہے کہ حکومت ہماری بات نہیں سنے گی، لیکن ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے۔"
یاد رہے کہ جمعہ کو لوک سبھا میں خواتین کو ریزرویشن دینے سے متعلق حکومت ہند کا بل، جو حد بندی (ڈیلیمٹیشن) کے بعد نافذ ہونا تھا، مطلوبہ دو تہائی اکثریت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے مسترد ہو گیا۔
جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ واپس نہ دینے پر بات کرتے ہوئے قرہ نے کہا کہ "بی جے پی حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، حالانکہ اس نے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ میں اس کا وعدہ کیا ہے۔" انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ "اگر ریاستی درجہ بحال ہو جائے تو بی جے پی اپنی من مانی پالیسیوں کو نافذ نہیں کر سکے گی، جیسے سکیورٹی معاملات، انتظامی فیصلے، قوانین سازی یا معیشت پر کنٹرول۔ اسی لیے حکومت سازش کے تحت ریاستی درجہ کی بحالی کو ٹال رہی ہے۔"
انہوں نے واضح کیا کہ کانگریس پارٹی ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور اسے منطقی انجام تک پہنچائے گی۔
قبل ازیں، ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "حکومت خواتین ریزرویشن بل کے نام پر عوام کو گمراہ کر رہی ہے کیونکہ یہ بل 2023 میں پہلے ہی پاس ہو چکا تھا اور اسے نافذ کیا جانا چاہیے تھا۔"
