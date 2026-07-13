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این سی کا 'جنتر منتر چلو پروگرام' دیر آید درست آید فیصلہ: کانگریس
جموں کشمیر ریاستی کانگریس کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے کہا کہ ہم سب کو نیشنل کانفرنس کے اس احتجاج کی حمایت کرنی چاہیے۔
Published : July 13, 2026 at 6:58 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) کانگریس نے وزیر اعلی عمر عبدللہ کے اس بیان کی تایید کی ہے جس میں کل انھوں نے بی جے پیی پر الزام عائد کیا کہ اس پارٹی نے این سی کو توڑنے کے لیے این سی ممبران اسمبلی کو لالچ دی۔ جنوبی کشمیر کے پنگلش، ترال میں کانگریس کے ایک شمولیتی پروگرام کے حاشیے پر میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے پارٹی کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے بتایا کہ بھاجپا جوڑ توڑ میں ماہر ہے۔
یہ پارٹی انتخابات میں دھاندھلی کے ساتھ ساتھ اپوزیشن پارٹیوں کو توڑنے میں ماہر ہے اور ہماری پارٹی کو بھی بی جے پی اب تک کئی صوبوں میں توڑنے کی کوشش کر چکی ہے اور اگر وزیر اعلی عمر عبدللہ نے یہ بات کہی ہے تو انھوں نے یہ بات ہوا میں نہیں کی ہوگی۔ کیونکہ یہ پارٹی اپنے سوا کسی دوسری سیاسی جماعت کو اقتدار میں دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔
سریندر سنگھ چنی نے بتایا کہ ریاستی درجے کی بحالی کے متعلق مرکزی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ مناسب وقت پر ریاستی درجہ بحال کر دیا جائے گا، تاہم اب تک نہیں کیا گیا اور اب جب کہ این سی نے ریاستی درجے کی مانگ پر جنتر منتر پر احتجاج کرنے کا پروگرام بنایا ہے، یہ ایک دیر آید درست آید قدم ہے اور کانگریس اسے ایک اچھی پہل قرار دے رہی ہے۔
اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے این سی سے قبل ہی ایک زور دار احتجاج کرکے مرکز کو یاد دہانی کرائی ہے اور اگر اب نیشنل کانفرنس جو کہ اس وقت اقتدار میں ہے اس حوالے سے دھرنا دے گی تو ہم سب کو اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ ریاستی درجہ ہم سب کا مسئلہ ہے اور جس طرح غیر آئینی طریقے سے ہمارے حقوق چھینے گئے ہیں، ان کے لیے لڑنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔
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