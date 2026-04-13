جموں میں کانگریس کا اجلاس، ووٹر لسٹ نظرثانی کی کڑی نگرانی کی ہدایت
رویندر شرما نے کہا کہ ووٹ ایک قیمتی حق ہے اور کسی بھی حقیقی ووٹر کو اس سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔
Published : April 13, 2026 at 7:29 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر ریاستی کانگریس کمیٹی کے سابق ایم ایل سی اور ترجمان اعلی رویندر شرما نے پارٹی کارکنان سے اپیل کی ہے کہ وہ الیکشن حکام کی جانب سے جاری ووٹر لسٹ کی نظرثانی کے عمل پر گہری نظر رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ صرف حقیقی ووٹروں کے نام ہی درج ہوں۔
سنڈربنی میں بلاک سنڈربنی، دیواک اور سیوت کے عہدیداران کے ایک بڑے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رویندر شرما نے الیکشن حکام سے مطالبہ کیا کہ ووٹر لسٹ سے مردہ، دوہرے اور فرضی ووٹروں کے نام فوری طور پر حذف کیے جائیں۔
انہوں نے پارٹی کارکنان کو ہدایت دی کہ وہ اس پورے عمل کی نگرانی کریں تاکہ شفافیت برقرار رہے اس موقع پر کئی سرکردہ شخصیات نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جن کا استقبال کرتے ہوئے رویندر شرما نے کہا کہ ووٹ ایک قیمتی حق ہے اور کسی بھی حقیقی ووٹر کو اس سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ جب تک جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال نہیں کیا جاتا، عوام کو بدانتظامی اور جوابدہی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کانگریس کی تحریک کا حصہ بنیں رویندر شرما نے بے روزگاری کے مسئلے پر بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے تیز رفتار بھرتیوں کا مطالبہ کیا اور یومیہ اجرت، عارضی اور کنٹریکٹ ملازمین کی مستقلی کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے حکومت سے کسانوں کے فصلوں کے نقصانات کا جائزہ لینے اور آئندہ فصل کے لیے بیج اور کھاد کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کی اپیل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سنڈربنی میں دیگر علاقوں کی طرح اناج منڈی (گندم خرید مرکز) قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔
