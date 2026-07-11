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رام مندر چڑھاوا معاملہ: پون کھیڑا کا وزیر اعظم کی خاموشی پر سوال، سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ کا مطالبہ
انہوں نے ایودھیا کے رام مندر میں 'چڑھاوا چوری' کو کروڑوں عقیدت مندوں کے اعتماد اور مذہبی جذبات کے ساتھ سنگین دھوکہ قرار دیا۔
Published : July 11, 2026 at 11:57 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے میڈیا و پبلسٹی شعبہ کے چیئرمین اور رکنِ پارلیمنٹ پون کھیڑا نے جمعہ کو جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے 'رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ' میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں اور چڑھاوا چوری کے الزامات پر مرکزی حکومت اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس پورے معاملے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں آزادانہ عدالتی تحقیقات کرائی جائیں اور ذمہ دار افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔
راجیو بھون، شہیدی چوک، جموں میں منعقدہ پریس کانفرنس میں ان کے ہمراہ جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ صدر رمن بھلہ، چیف ترجمان رویندر شرماسابق وزیر مولا رام پی سی سی خزانچی بھی موجود تھے۔ پون کھیڑا نے کہا کہ 'بھگوان رام کروڑوں ہندوستانیوں کے عقیدے، ثقافت اور اخلاقی اقدار کی علامت ہیں۔ ملک بھر کے غریب عوام، کسانوں، مزدوروں، خواتین اور عقیدت مندوں نے اپنی محنت کی کمائی اور زیورات رام مندر کی تعمیر کے لیے عطیہ کیے، لیکن آج وہی عوام یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہیں کہ بھگوان رام کے نام پر جمع ہونے والا چندہ کس نے لوٹا اور کس کی سرپرستی میں یہ سب ہوا۔
انہوں نے کہا کہ یہ صرف مالی بے ضابطگی کا معاملہ نہیں بلکہ کروڑوں عقیدت مندوں کے اعتماد اور مذہبی جذبات کے ساتھ سنگین دھوکہ ہے کانگریس رہنما نے دعویٰ کیا کہ رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کے سابق جنرل سیکریٹری چمپت رائے اور ٹرسٹی انیل مشرا کے استعفے قبول کیے جا چکے ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ معاملہ محض انتظامی خامی نہیں بلکہ ایک بڑے اسکینڈل کی شکل اختیار کر چکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیو گری نے بھی اس معاملے پر بیانات دیے ہیں جب کہ میڈیا رپورٹس میں خصوصی مدعو رکن گوپال راؤ کی حیثیت اور برطرفی کے حوالے سے بھی تضادات سامنے آئے ہیں۔ پون کھیڑا نے الزام لگایا کہ آر ایس ایس کے مشرقی اتر پردیش کے انچارج کرشن موہن کو ٹرسٹ کا نیا جنرل سیکریٹری مقرر کیا گیا، حالانکہ ان پر مبینہ طور پر معاملے کو دبانے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔
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انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کے دفتر (پی ایم او) نے ٹرسٹ کی تشکیل اور اعلیٰ تقرریوں میں فعال کردار ادا کیا تھا، اس لیے مرکزی حکومت اپنی ذمہ داری سے بری الذمہ نہیں ہو سکتی۔
انہوں نے کہا کہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم اب ٹرسٹ کے مختلف بڑے پروگراموں پر ہونے والے اخراجات کی بھی جانچ کر رہی ہے۔ ان کے مطابق 22 جنوری 2024 کو منعقدہ پران پرتشٹھا تقریب پر تقریباً 113 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، جب کہ 25 نومبر 2025 کو منعقدہ پرچم کشائی کی تقریب پر 10.12 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ فرضی رسیدوں، نقد عطیات، حسابات میں بے ضابطگیوں اور مالی ہیرا پھیری سے متعلق متعدد الزامات سامنے آئے ہیں، تاہم کارروائی صرف نچلے درجے کے ملازمین تک محدود رکھی گئی ہے۔
کانگریس رہنما نے وزیر اعظم نریندر مودی سے سوال کیا کہ وہ اس پورے معاملے پر خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ اگر سب کچھ صاف شفاف تھا تو پھر استعفوں کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اگر ٹرسٹ کے اعلیٰ عہدیداروں پر الزامات ہیں تو ان کے خلاف اب تک کوئی گرفتاری کیوں عمل میں نہیں آئی؟
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پون کھیڑا نے کہا کہ کانگریس پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ وزیر اعظم اس معاملے پر قوم کو جواب دیں، چمپت رائے، انیل مشرا اور دیگر ذمہ دار افراد کے خلاف فوری ایف آئی آر درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے، پورے معاملے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں آزادانہ عدالتی تحقیقات کرائی جائیں۔
اسی کے ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا کہ موجودہ شری رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کو تحلیل کر کے اس کی جگہ مذہبی رہنماؤں، ممتاز شہریوں، انتظامی ماہرین اور آزاد اراکین پر مشتمل نیا ٹرسٹ تشکیل دیا جائے، جب کہ رام مندر سے متعلق تمام عطیات، نذرانوں، زمین کے سودوں، تقریبات اور اخراجات کا مکمل فرانزک آڈٹ کرا کر اس کی رپورٹ عوام کے سامنے پیش کی جائے۔
انہوں نے کہا کہ 'بھگوان رام کسی ایک سیاسی جماعت کی ملکیت نہیں بلکہ کروڑوں ہندوستانیوں کے عقیدے کا مرکز ہیں، اس لیے ان کے نام پر جمع ہونے والے چڑھاوے میں مبینہ خرد برد کے ذمہ دار افراد کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔
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