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امرناتھ یاتریوں کی حفاظت ضروری، مگر ہائی وے پر لوگوں کی مشکلات انداز نہ کی جائیں: سینئر کانگریس لیڈر
سینئر کانگریس لیڈر غلام احمد میر نے یاترا سیکورٹی کے دوران عوام کو ہائی وے پر ہو رہی پریشانوں کا ازالہ کرنے کی اپیل کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 7, 2026 at 5:29 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): آل انڈیا کانگریس کمیٹی (AICC) کے جنرل سیکرٹری اور جنوبی کشمیر کے ڈورو، ویری ناگ علاقے کے رکن اسمبلی غلام احمد میر نے کشمیر اور کشمیریوں کا امرناتھ یاترا کے ساتھ صدیوں کے رشتہ کی بات کی ساتھ ہی انہوں نے ہائی وے پر یاتریوں کی آمد و رفت کے دوران عوام کو ہو رہی مشکلات کا بھی ذکر کیا۔
میر نے کہا ہے کہ "امرناتھ یاترا ملک کی ایک اہم مذہبی یاترا ہے، اور یاتریوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت اور انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے، تاہم قومی شاہراہ (سرینگر جموں نیشنل ہائی وے) پر نافذ کیے جانے والے بعض انتظامات کے باعث سیاحوں، مقامی شہریوں خاص کر مریضوں، طلبہ، تاجروں اور روزانہ کی بنیاد پر سفر کرنے والے افراد کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انہیں بھی سنجیدگی سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔"
غلام احمد میر نے کہا کہ "جموں و کشمیر خاص کر وادی ہمیشہ اپنی مہمان نوازی، مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے لیے جانی جاتی ہے۔ یہاں کے عوام نے ہر دور میں امرناتھ یاتریوں کا خیرمقدم کیا ہے اور ان کی سہولت و حفاظت کو یقینی بنانے میں بھرپور تعاون دیا ہے۔" انہوں نے کہا کہ "اسی جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ یاترا کے دوران ایسے انتظامات کیے جائیں جن سے نہ صرف یاتری محفوظ رہیں بلکہ مقامی عوام اور دیگر سیاحوں کو بھی غیر ضروری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔"
انہوں نے کہا کہ قومی شاہراہ پر طویل اوقات تک ٹریفک کی بندش، بار بار نقل و حرکت پر پابندیاں اور لمبے جام کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مریض بروقت ہسپتال نہیں پہنچ پا رہے، طلبہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے متاثر ہو رہے ہیں جبکہ تاجروں، ٹرانسپورٹروں اور سیاحتی شعبے سے وابستہ افراد کو بھی معاشی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔
غلام احمد میر نے کہا کہ وادی کشمیر کی معیشت کا ایک بڑا حصہ سیاحت پر منحصر ہے اور اس وقت بڑی تعداد میں ملکی و غیر ملکی سیاح کشمیر کا رخ کر رہے ہیں۔ اگر شاہراہ پر غیر ضروری تاخیر اور سخت پابندیوں کی وجہ سے سیاحوں کو مشکلات پیش آئیں گی تو اس کے منفی اثرات سیاحت اور مقامی کاروبار پر بھی مرتب ہوں گے۔
انہوں نے حکومت اور متعلقہ انتظامیہ سے اپیل کی کہ یاترا کے حفاظتی انتظامات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ایسا مؤثر ٹریفک مینجمنٹ پلان ترتیب دیا جائے جس کے تحت یاتریوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتہ نہ ہو، لیکن ساتھ ہی عام شہریوں، سیاحوں، مریضوں اور ضروری خدمات سے وابستہ افراد کی آمدورفت بھی ہر ممکن حد تک آسان بنائی جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جدید ٹیکنالوجی، مربوط ٹریفک پلاننگ اور مختلف ایجنسیوں کے درمیان بہتر رابطے کے ذریعے یاترا کے قافلوں کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ عام ٹریفک کی روانی کو بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔
غلام احمد میر نے کہا کہ امرناتھ یاترا قومی یکجہتی، مذہبی رواداری اور بھائی چارے کی علامت ہے، اس لیے تمام متعلقہ اداروں کو باہمی تعاون کے ساتھ ایسے اقدامات کرنے چاہئیں جن سے یاتریوں کی حفاظت، سیاحوں کی سہولت اور مقامی عوام کے معمولاتِ زندگی کے درمیان ایک مؤثر توازن قائم رہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ انتظامیہ عوامی مشکلات کا سنجیدگی سے جائزہ لے کر مناسب اقدامات کرے گی تاکہ یاترا خوش اسلوبی سے جاری رہے اور کسی بھی طبقے کو غیر ضروری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
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