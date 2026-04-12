رام بن میں ٹول میں اضافے، این ایچ کی 'بے قاعدگیوں'، اساتذہ کے تبادلوں پر کانگریس لیڈر فیروز خان ردعمل
انہوں نے کہا کہ سال 2017 میں چنہنی–ناشری شاہراہ پر ٹول کی شرح تقریباً 65 روپے تھی جو اب بڑھ کر 230 روپے ہوگئی ہے۔
Published : April 12, 2026 at 7:03 AM IST
رامبن (نواز رونیال): مرکزی زیر انتظام جموں کے ضلع رامبن میں کانگرس لیڈر و سابق این وائی ایس یو کے قومی صدر ایڈوکیٹ فیروز احمد خان رامبن کے عوام پر “تین طرفہ دباؤ” کا الزام عائد کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا۔
انہوں نے چنہنی–ناشری قومی شاہراہ-44 پر حالیہ ٹول ٹیکس اضافے، شاہراہ کی تعمیر میں مبینہ بے ضابطگیوں، اور ضلع بھر میں اساتذہ کے مبینہ من مانے اور غیر شفاف تبادلوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔
انہوں نے انتظامیہ کو واضح الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا کہ “ہم انتظامیہ کو ایک ہفتے کا وقت دے رہے ہیں کہ وہ ان مسائل کو بامعنی طریقے سے حل کرے۔ اگر کوئی اصلاحی اقدامات شروع نہ کیے گئے تو ہم اپنے مطالبات کی منظوری تک مسلسل اور جمہوری احتجاج شروع کرنے پر مجبور ہوں گے۔”
انہوں نے چنہنی–ناشری شاہراہ پر گاڑیوں کے لیے ٹول ٹیکس میں اضافے پر سخت اعتراض کیا اور کہا کہ 2017 میں سرنگ کے افتتاح کے وقت یہ شرح تقریباً 65 روپے تھی جو اب بڑھ کر 230 روپے ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں مسافروں پر مالی بوجھ مسلسل بڑھ رہا ہے، وہیں سڑک کی حفاظت، بھروسے اور مجموعی انفراسٹرکچر میں کوئی نمایاں بہتری نظر نہیں آئی۔
انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ خاص طور پر مون سون کے دوران شاہراہ پر اکثر لینڈ سلائیڈنگ، ٹریفک میں رکاوٹیں اور خطرناک سفری حالات برقرار رہتے ہیں۔ انہوں نے ٹول ٹیکس میں فوری کمی، آمدنی کے استعمال میں شفافیت، اور حفاظتی اقدامات کا جامع تکنیکی آڈٹ کرانے کا مطالبہ کیا۔
