ETV Bharat / jammu-and-kashmir

بی جے پی نے ملک کو کارپوریٹ گھرانوں کی جھولی میں ڈال دیا: من پریت سنگھ مانی

بی جے پی ملک کو کارپوریٹ گھرانوں کی جھولی میں دے رہی ہے۔ من پریت سنگھ مانی

Congress Leader criticises BJP on MGNREGA Issue Urdu News
بھاجپا ملک کو کارپوریٹ گھرانوں کی جھولی میں دے رہی ہے۔ من پریت سنگھ مانی (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 14, 2026 at 9:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال، پلوامہ جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): آل انڈیاکانگریس کے سیکرٹری، یوتھ من پریت سنگھ مانی نے بدھ کو ترال میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ (منریگا) کے تحت مزدوروں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا۔

انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے منریگا کو وکست بھارت (روزگار اور روزی روٹی کی ضمانت کا قانون) ایکٹ 2025 سے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی کانگریس پارٹی ملک بھر میں مخالفت کر رہی ہے۔

بھاجپا ملک کو کارپوریٹ گھرانوں کی جھولی میں دے رہی ہے (ETV Bharat)

ڈیجیٹل نظام کو مضبوط بنانے کی بات

من پریت سنگھ نے کہا کہ بی جے پی ملک کی ساری دولت چند تاجروں کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ہمارا رول جو ایک اپوزیشن کے بطور ہے ہم وہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حالانکہ نئی اسکیم میں روزگار کے دنوں کو 125 تک بڑھانے، دیہی بنیادی ڈھانچے، آبی تحفظ، موسمیاتی استحکام اور ڈیجیٹل نظام کو مضبوط بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔

Congress Leader criticises BJP on MGNREGA Issue Urdu News
بھاجپا ملک کو کارپوریٹ گھرانوں کی جھولی میں دے رہی ہے (ETV Bharat)

عدلیہ کا سہارا بھی لے سکتی ہے کانگریس

من پریت سنگھ نے کہا کہ کانگریس پارٹی منریگا جیسے تاریخی اور عوامی فلاحی قانون کو ختم یا اس کا نام تبدیل کرنے کے خلاف ہے، کیونکہ یہ قانون غریب اور مزدور طبقے کے لیے ایک مضبوط ضمانت ہے۔ من پریت سنگھ نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو کانگریس عدلیہ کا سہارا بھی لے سکتی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

مساجد کی پولیس پروفائلنگ پر متحدہ مجلس علما کی شدید تنقید، کارروائی کو قرار دیا حقوق کی خلاف ورزی

پیران کلیر کے عرس میں شرکت کے لیے پاکستانی زائرین کا گروپ روڑکی پہنچا - Piran Kaliyar Urs

بانڈی پورہ: زیارت گاہ بزرگ ننگا باجی پرسالانہ عرس کا اہتمام - Annual Urs In Bandipora

جموں کے انتہا پسند عناصر کی نفرت نے میڈیکل کالج کو بند کرنے پر مجبور کیا: روح اللہ مہدی

عمر عبداللہ نے نیشنل لاء یونیورسٹی میں امتیازی سلوک کا الزام لگانے والوں پر تنقید کی

دودھ مرگ ترال میں سالانہ عرس عقیدت سے منایا گیا، عرس پیر متو

TAGGED:

کانگریس
CONGRESS LEADER CRITICISES BJP

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.