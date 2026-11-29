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جموں کے لیے علیحدہ نیشنل لاء یونیورسٹی کے قیام میں ناکامی پر کانگریس کا بی جے پی اور مرکزی حکومت پر شدید وار
کانگریس ترجمان نے کہا کہ بی جے پی کو جموں کے عوام سے کیے گئے اس دھوکے کا جواب دینا ہوگا۔
Published : November 29, 2026 at 10:31 PM IST
جموں، ( محمداشرف گنائی): جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے جموں خطے کے لیے علیحدہ نیشنل لاء یونیورسٹی (این ایل یو) منظور نہ کرانے پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی نے ایک بار پھر جموں کے عوام کے بھاری مینڈیٹ اور اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔
جموں میں پارٹی ہیڈکوارٹر پر ورکنگ پریذیڈنٹ و سابق وزیر رمن بھلہ اور جموں شہر کے صدر و سابق وزیر یوگیش ساہنی کے ہمراہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جے کے پی سی سی کے چیف ترجمان رویندر شرما نے کہا کہ نیشنل لاء یونیورسٹی کے قیام کے اعلان کے بعد پورے جموں خطے میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کے عوام نے بی جے پی کو 29 اراکینِ اسمبلی (ایم ایل ایز)، لوک سبھا و راجیہ سبھا کے 4 ممبرانِ پارلیمنٹ اور وزیرِ اعظم کے دفتر (پی ایم او) میں مرکزی وزیر کا عہدہ دیا، مگر اس کے باوجود جموں خطے کو ایک بار پھر نظرانداز کر کے اس کے جائز حق سے محروم رکھا گیا۔
رویندر شرما نے سابق وزیرِ اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دورِ حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب پورے ہندوستان میں محض 16 سینٹرل یونیورسٹیاں قائم کی گئی تھیں، اس وقت کانگریس حکومت نے جموں و کشمیر کے دونوں خطوں یعنی جموں اور کشمیر کو ایک ایک مکمل سینٹرل یونیورسٹی دی تھی۔ اسی طرح 2015 میں جب جموں کو ایمس سے محروم رکھنے کی کوشش ہوئی تو کانگریس پارٹی، وکلاء اور چیمبر آف کامرس کی مشترکہ جدوجہد کے نتیجے میں جموں کو ایمس ملا تھا۔
بی جے پی قیادت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کانگریس ترجمان نے کہا کہ آج مرکز، وزارتِ داخلہ اور یو ٹی کی سطح پر بی جے پی کی طاقت ہے، اس کے باوجود وہ محض چند نعرے لگا کر یا تکنیکی بہانوں سے اپنی ذمہ داری سے راہِ فرار اختیار نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو جموں کے عوام سے کیے گئے اس دھوکے کا جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت دو سینٹرل یونیورسٹیوں کی طرز پر جموں اور کشمیر کے لیے دو علیحدہ نیشنل لاء یونیورسٹیاں قائم کرے اور اس کے کیمپس پیر پنچال (راجوری، پونچھ) اور وادیٔ چناب میں بھی کھولے جائیں تاکہ دور دراز علاقوں کے طلبہ بھی اعلیٰ قانونی تعلیم حاصل کر سکیں۔
پریس کانفرنس کے دوران کانگریس رہنماؤں نے گزشتہ روز وزیرِ دفاع کے دورۂ جموں کے دوران پیدا ہونے والی ٹریفک کی ابتر صورتحال اور بھرتی امتحانات میں مبینہ دھاندلیوں کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے طلبہ و اپوزیشن پر پولیس کارروائی اور لاٹھی چارج کی بھی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت جمہوریت میں اختلافِ رائے اور پرامن احتجاج کو "انتشار" قرار دے کر طاقت کے زور پر عوام اور نوجوانوں کی آواز دبانا چاہتی ہے، جس کے خلاف کانگریس اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔
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