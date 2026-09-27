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کانگریس، الیکشن کمیشن آف انڈیا کے خلاف گمراہ کن مہم چلارہی ہے: ست شرما
ست شرما نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن سے متعلق فیصلوں کو مکمل کمیشن کی منظوری حاصل تھی۔
Published : September 27, 2026 at 7:42 PM IST
جموں : جموں و کشمیر بی جے پی کے صدر اور راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ ست شرما نے کانگریس پر الیکشن کمیشن آف انڈیا کے خلاف مبینہ طور پر گمراہ کن مہم چلانے اور ایک آئینی ادارے کو سیاسی تنازع میں گھسیٹنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کانگریس اور راہل گاندھی سے الیکشن کمیشن کو بدنام کرنے کی مبینہ کوششوں پر غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔
تریکوٹا نگر میں بی جے پی کے پارٹی ہیڈکوارٹر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ست شرما نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور الیکشن کمشنروں ڈاکٹر ایس ایس سندھو اور ڈاکٹر وویک جوشی کی مشترکہ وضاحت نے کانگریس کی جانب سے الیکشن کمشنروں کے درمیان مبینہ اختلافات سے متعلق بنائے گئے بیانیے کو واضح کردیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن سے متعلق فیصلوں کو مکمل کمیشن کی منظوری حاصل تھی۔
کمیشن نے یہ بھی وضاحت کی کہ کابینہ سیکریٹری کو بھیجا گیا خط ڈیپوٹیشن پر تعینات ایک افسر سے متعلق تھا اور اس کا کمیشن کی پالیسی یا ایس آئی آر سے کوئی تعلق نہیں تھا ست شرما نے الزام لگایا کہ کانگریس نے ایک اخباری رپورٹ کی بنیاد پر سیاسی تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی اور الیکشن کمیشن کو بی جے پی سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ادارے آئین کے تحت کام کرتے ہیں اور کسی سیاسی جماعت کی ہدایت پر نہیں۔
انہوں نے کانگریس پر ماضی میں بھی آئینی اور قومی اداروں کو سیاسی مفادات کے لیے نشانہ بنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی کے دوران جمہوری اداروں کو نقصان پہنچایا گیا اور مختلف مواقع پر کانگریس نے الیکشن کمیشن، عدلیہ اور فوج کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ ایس آئی آر کا حوالہ دیتے ہوئے ست شرما نے سوال اٹھایا کہ اگر الیکشن کمیشن انتخابی فہرستوں میں حقیقی اور اہل ووٹروں کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے تو کانگریس کو اس پر اعتراض کیوں ہے۔
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انہوں نے کہا کہ اگر غیر قانونی یا نااہل اندراجات کی نشاندہی کرکے انہیں ہٹانے کی کوشش کی جارہی ہے تو اس کی مخالفت کی وجہ واضح کی جانی چاہیے۔ بی جے پی صدر نے راہل گاندھی اور کانگریس کی قیادت سے عوامی طور پر معافی مانگنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات یا اہم سیاسی مواقع کے دوران آئینی اداروں کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوششیں قابل قبول نہیں ہونی چاہئیں۔