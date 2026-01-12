جموں و کشمیر میں منریگا بچاؤ اور ہماری ریاست، ہمارا حق مہم کے تحت کانگریس کا دھرنا، حقوق اور روزگار کے تحفظ کا مطالبہ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دھرنے میں کانگریس قائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی، عوامی حقوق اور روزگار کے تحفظ سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کیا۔
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں وکشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے آج جموں خطے پھر کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر بھر میں مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ کے تحفظ اور ہماری ریاست، ہمارا حق مہم کے تحت دھرنا دیا جبکہ اسی نوعیت کے احتجاجی دھرنے جموں ڈویژن کے مختلف اضلاع میں بھی منعقد کیے گئے۔ یہ دھرنا آل انڈیا کانگریس کمیٹی اور جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کی ہدایات پر منعقد کیا گیا۔
جموں میں دھرنے کی صدارت جے کے پی سی سی کے ورکنگ صدر و سابق وزیر رمن بھلا نے کی۔ دھرنے میں کانگریس قائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور عوامی حقوق اور روزگار کے تحفظ سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کیا۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ورکنگ صدر جے کے پی سی سی رمن بھلا نے کہا کہ ایم جی این ریگا، جس کا مقصد غریب ترین طبقات کو روزگار اور معاشی تحفظ فراہم کرنا تھا، اسے منظم طریقے سے کمزور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجرتوں میں تاخیر، کام کے دنوں میں کمی اور شفافیت کی کمی نے دیہی خاندانوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ رمن بھلا نے واضح کیا کہ کانگریس خاموش تماشائی نہیں بنے گی اور جب تک منریگا کی اصل روح بحال نہیں کی جاتی اور مستحقین کو بروقت ادائیگیاں اور مناسب روزگار فراہم نہیں کیا جاتا، تب تک تحریک تیز کی جائے گی۔
رمن بھلا نے مزید کہا کہ کانگریس پارٹی آئین کے تحت دیے گئے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور ریاستوں و مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اختیارات کو سلب کرنے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کو مکمل حقوق سے محروم رکھنا عوام میں شدید ناراضگی کا باعث بن رہا ہے۔ ان کے مطابق ایم جی این ریگا بچاؤ اور ہماری ریاست، ہمارا حق جیسی عوامی تحریکوں کے ذریعے کانگریس حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں کے خلاف رائے عامہ کو منظم کرتی رہے گی۔