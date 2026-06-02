ترال: این سی اور پی ڈی پی کارکنان نے تھاما کانگریس کا ہاتھ
جموں و کشمیر کانگریس کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے بتایا کہ ان افراد کی شمولیت سے ترال میں کانگریس مزید مضبوط ہوگی۔
Published : June 2, 2026 at 3:35 PM IST
ترال: (شبیر بٹ) جموں و کشمیر کانگریس کی جانب سے آج لعل پورہ، ترال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے متعدد سینئر کارکنان نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقعے پر کانگریس کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی اور دیگر لیڈران نے پارٹی جوائن کرنے پر ان کا استقبال کیا۔
اس موقعے پر جموں و کشمیر کانگریس کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے بتایا کہ ان افراد کی شمولیت سے ترال میں کانگریس مزید مضبوط ہوگی کیونکہ گذشتہ انتخابات کے بعد عوام کو لگ رہا ہے کہ انہیں صرف مایوسی ہاتھ لگی ہے کہ صرف کانگریس ہی عوام کے مسائل کو حل کر سکتی ہے اس لیے عوامی سطح پر کانگریس روز بہ روز مقبول ہوتی جا رہی ہے۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے سریندر سنگھ چنی نے بتایا کہ وہ راہل گاندھی کے ایک سپاہی کے طور کام کر رہے ہیں جو ملک کے عوام کو کے لیے کام کر رہے ہیں۔
انہوں نے کانگریس پارٹی کے اندر کسی بھی طرح کی مخاصمت کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی زمینی سطح پر پوری طرح متحد ہے اور فی الوقت اس حوالے سے جو خبریں منطر عام پر آرہی ہیں، ان میں زرا بھر بھی حقیقت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کانگریس یونٹ کے خدشات کو ہائی کمان نے دور کر دیا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔