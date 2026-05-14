ہل کونسل کرگل میں اقتدار کی جنگ، کانگریس نے نیشنل کانفرنس سی ای سی ہٹانے کی قرارداد جمع کی
اڑھائی سال بعد اقتدار کی منتقلی کے معاہدے پر این سی اور کانگریس کے مابین تنازع بڑھ گیا ہے۔
Published : May 14, 2026 at 2:44 PM IST
سرینگر: کانگریس نے جمعرات کو لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل، کرگل (LAHDC-K) کے موجودہ چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر (CEC)محمد جعفر آخون کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی۔ نیشنل کانفرنس (این سی) کے رہنما آخون نے عہدہ چھوڑنے اور اتحادیوں کے درمیان طے شدہ فارمولے کے تحت اقتدار کانگریس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
آخون نے اس پورے معاملے کو "سیاست" قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے بلکہ ترقی کے اپنے ایجنڈے پر کام جاری رکھیں گے۔ اکتوبر 2023 کے انتخابات میں نیشنل کانفرنس 12 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی جبکہ کانگریس نے 26 رکنی کونسل میں 10 سیٹیں حاصل کی تھیں۔ اس کے بعد دونوں جماعتوں نے اتحاد قائم کیا تھا جس کے تحت اڑھائی سال بعد اقتدار کی منتقلی پر اتفاق ہوا تھا۔
لداخ کانگریس کے صدر اصغر علی کربلائی نے واضح کیا کہ اتحاد اب بھی برقرار ہے، تاہم عدم اعتماد کی تحریک صرف چیئرمین کو عہدے سے ہٹانے کے لیے لائی گئی ہے۔ کربلائی نے کہا: "معاہدے کے مطابق اڑھائی سال بعد اقتدار کی منتقلی ہونی تھی۔ سی ای سی کو استعفیٰ دے کر اقتدار کانگریس کے حوالے کرنا تھا، لیکن بار بار اپیلوں کے باوجود ایسا نہیں ہوا۔ اب کانگریس کے 11 اور نیشنل کانفرنس کے 5 کونسلرز نے سی ای سی کو ہٹانے کی قرارداد پر دستخط کیے ہیں، جسے ہم نے ڈپٹی کمشنر (ڈی سی) کرگل کے پاس جمع کرا دیا ہے۔"
