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کشتواڑ میں ایس پی اوز کے قتل پر کانگریس اور بی جے پی کے درمیان لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی
کانگریس کے میڈیا کوآرڈینیٹر سہیل بخاری نے کہا کہ پارٹی ایس پی اوز کے قتل کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے۔
Published : November 16, 2026 at 4:11 PM IST
سری نگر: جموں کے ضلع کشتواڑ کے جنگلات میں دو اسپیشل پولیس آفیسرز کی ہلاکت کے معاملے پر پیر کے روز کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے درمیان لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب جموں و کشمیر کانگریس کے صدر طارق حمید قرہ نے ان ہلاکتوں کے حالات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور دعویٰ کیا کہ انہیں فوج نے ’غلط فہمی‘ (شناخت کی غلطی) کی بنا پر ہلاک کیا ہے۔
کانگریس کے میڈیا کوآرڈینیٹر سہیل بخاری نے کہا کہ پارٹی ایس پی اوز کے قتل کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے، کیونکہ کسی سرکاری بیان کی عدم موجودگی میں اس واقعے کے حوالے سے مختلف آراء اور بیانات سامنے آ رہے ہیں۔
کانگریس نے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان ہلاکتوں کے حوالے سے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا، "وہاں دراصل کیا ہوا، یہ جاننا ان شہداء کے اہل خانہ کا حق ہے کہ وہاں کیا پیش آیا اور انہیں کن حالات میں ہلاک کیا گیا۔"
جموں ڈویژن کے ضلع کشتواڑ کے دور افتادہ ڈچھن کے جنگلات میں جمعرات کے روز دو ایس پی اوز ، بوبی چند (57) اور راشپال کمار (45)، مردہ حالت میں پائے گئے۔
اپوزیشن لیڈر سنیل شرما سمیت بی جے پی رہنماؤں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے بخاری نے کہا کہ تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کرنے کے بجائے، بی جے پی رہنما جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر اور وزارتِ داخلہ کا دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ جموں و کشمیر کا سیکیورٹی نظام براہِ راست انہیں دو حکام کے ماتحت آتا ہے۔
انہوں نے کہا، "ان ہلاکتوں کے معاملے میں وضاحت اور احتساب طلب کرنے کے بجائے، وہ اس مسئلے کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں اور جموں و کشمیر پولیس کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ براہِ راست بی جے پی کی ذمہ داری ہے کیونکہ مرکزی حکومت میں وہی برسرِ اقتدار ہے اور جموں و کشمیر کی سکیورٹی کا انتظام وزارتِ داخلہ کے تحت آتا ہے۔"
بخاری نے کہا کہ احتساب سے بچنے کے لیے، بی جے پی ہلاکتوں کے معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہی ہے اور جموں و کشمیر پولیس کی توہین کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا، "اپوزیشن لیڈر نے سرعام پولیس کے اعلیٰ افسران کو نااہل قرار دیا۔ بی جے پی کو شرم آنی چاہیے۔ بی جے پی کی تاریخ سکیورٹی فورسز کی بے عزتی کرنے سے بھری پڑی ہے۔ 'آپریشن سندور' کے دوران، بی جے پی کے ایک وزیر نے کرنل صوفیہ کو 'دہشت گرد کی بیٹی' کہا تھا۔ عدالت کی ہدایت کے باوجود، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ سابق گورنر ستیہ پال ملک نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ پلوامہ خودکش حملے سے قبل وزیر اعظم فوٹو شوٹ میں مصروف تھے۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے بھی پہلگام حملے کے لیے اپنی ذمہ داری تسلیم کی تھی، اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔"
کانگریس کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ کشتواڑ اسمبلی حلقے سے بی جے پی کی رکن اسمبلی (ایم ایل اے) شگن پریہار کو اپنے اس بیان پر معافی مانگنی چاہیے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ قتل کے واقعات کے بارے میں اعلانات کے لیے مسجد کے لاؤڈ اسپیکروں کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا، "ہم ان کے دعوے کی تحقیقات اور ثبوت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہیں معافی مانگنی چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔"
حکمران جماعت کی رہنما اور وزیر برائے صحت و طبی تعلیم، سکینہ ایتو نے بھی پریہار کی جانب سے "اشارہ کنایہ پر مبنی" (طعنہ آمیز) باتیں کرنے پر ان پر سخت تنقید کی۔
سکینہ ایتو نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ جموں و کشمیر کی سب سے بڑی طاقت ہمیشہ سے یہاں کی قدیم ہندو، مسلم اور سکھ برادری، باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی رہی ہے۔ بی جے پی کی معزز رکن اسمبلی شگن پریہار سے منسوب وہ بیان، جس میں مساجد کو قتل و غارت سے جوڑا گیا ہے، انتہائی افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور مکمل طور پر غیر مناسب ہے۔ صدیوں پر محیط مشترکہ ورثے اور بھائی چارے پر قائم معاشرے میں ایسی بے بنیاد فرقہ وارانہ ہرزہ سرائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے،“۔
انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندوں کو اپنے الفاظ کے چناؤ میں تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص طور پر ان معاملات میں جن سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی متاثر ہونے کا خدشہ ہو۔ انہوں نے کہا، "انہیں اپنا بیان واپس لینا چاہیے اور جموں و کشمیر کے عوام، بالخصوص مسلم برادری سے معافی مانگنی چاہیے۔ عوامی نمائندوں کا کام لوگوں کے درمیان فاصلے مٹانا ہے، نہ کہ تفریق کو مزید گہرا کرنا۔ ہمارا اتحاد ہی ہماری طاقت ہے، ہمارا بھائی چارہ ہمارا ورثہ ہے، اور امن قائم رکھنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔"
دریں اثنا، جموں میں قرہ کے بیان پر کانگریس کے خلاف احتجاج پھوٹ پڑا۔ بی جے پی کے یوتھ ونگ، ’بھارتیہ جنتا یووا مورچہ‘ نے احتجاج کیا اور قرہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔
بی جے وائی ایم جموں و کشمیر کے صدر ارون پربھات اور تنظیم کے کارکنوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں انہوں نے ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کانگریس مخالف نعرے درج تھے اور قرہ کو ہدف بنایا گیا تھا۔ مظاہرین نے کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے خلاف نعرے لگائے اور قرہ کا پتلا نذرِ آتش کیا۔
انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ”یہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا کردار ہے، جنہوں نے ہمیشہ دہشت گردوں کے تئیں نرم رویہ اختیار کیا ہے اور یہاں تک کہ ان کے لیے معافی کی بھی درخواست کی ہے۔ کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے وقتاً فوقتاً دہشت گردوں اور پاکستان کو تحفظ فراہم کیا ہے، جبکہ اس کے برعکس انہوں نے بار بار ہندوستانی فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اس پر سوالات اٹھائے ہیں،“۔