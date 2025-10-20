ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں وکشمیر ضمنی انتخابات: کانگریس نے نگروٹہ سیٹ اتحادی نیشنل کانفرنس کے لیے چھوڑ دی

کانگریس کے اس فیصلے کے بعد نیشنل کانفرنس نے جموں میں ایک ہنگامی میٹنگ بھی بلائی ہیں جس میں امیدوار کا فیصلہ کیا جائے گا۔

کانگریس نگروٹہ اسمبلی نشست سے پیچھے ہٹ گئی
کانگریس نگروٹہ اسمبلی نشست سے پیچھے ہٹ گئی (Getty images)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 20, 2025 at 1:20 PM IST

جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر میں ضمنی انتخابات کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ اسی دوران انڈین نیشنل کانگریس نے اہم سیاسی فیصلہ کرتے ہوئے نگروٹہ اسمبلی نشست اپنے اتحادی نیشنل کانفرنس (این سی)، کے لیے چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔


جے کے پی سی سی کے چیف ترجمان رویندر شرما کی جانب سے جاری کردہ سرکاری بیان کے مطابق یہ قدم بی جے پی کو شکست دینے کے لیے بڑے سیاسی مقاصد اور مشترکہ حکمت عملی کو مدنظر رکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے۔


بیان میں واضح کیا گیا کہ پارٹی نے جے کے پی سی سی کی رپورٹ اور گذشتہ انتخابات کے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ سال 2024 کے اسمبلی انتخابات، جو کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے دوستانہ بنیادوں پر لڑے تھے، میں نیشنل کانفرنس نے نگروٹہ حلقے میں دوسرا مقام حاصل کیا تھا۔

کانگریس قیادت کا کہنا ہے کہ این سی کے لیے سیٹ چھوڑنے کا فیصلہ بڑے اتحاد کے اصولوں اور باہمی تعاون کے پیش نظر وسیع تر سیاسی مفاد میں لیا گیا ہے تاکہ سیکولر ووٹ تقسیم نہ ہو اور بی جے پی کو مؤثر طور پر ٹکر دی جا سکے۔


رویندر شرما نے امید ظاہر کی کہ یہ فیصلہ نہ صرف اتحاد کی مضبوطی کا ثبوت ہے بلکہ جموں و کشمیر میں جمہوری قوتوں کے اتحاد کی جانب ایک مضبوط قدم بھی ہے۔


کانگریس کے اس فیصلے کے بعد نیشنل کانفرنس نے جموں میں ایک ہنگامی میٹنگ بھی بلائی ہیں جس میں امیدوار کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب آج نگروٹہ اسمبلی حلقہ میں کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ ہے۔

