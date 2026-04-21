'ایپس ٹین فائلز کے سبب متنازع بن چکے وزیر ہی کیوں؟' کانگریس کا بھاجپا پر وار
خواتین ریزرویشن بل کا دفاع کرنے کیلیے اپیسٹین فائلز سے جڑے وزیر ہردیپ سنگھ پوری کو جموں بھیجنے پر کانگریس سیخ پا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 21, 2026 at 8:45 PM IST
جموں (عامر تانترے): کانگریس نے خواتین ریزرویشن بل کو حد بندی (ڈیلیمیٹیشن) سے جوڑنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ پارٹی نے بی جے پی پر یہ تنقید بھی کی کہ "وہ حکومت کے موقف کا دفاع کرنے کے لیے ایک ایسے مرکزی وزیر - ہردیپ سنگھ پوری - کو جموں و کشمیر بھیج رہے ہیں جن کا نام ایپسٹین فائلز میں آیا ہے۔"
مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا آئین کا (131واں ترمیمی) بل، جس کے تحت خواتین کو ریزرویشن دینا اور لوک سبھا کی نشستیں بڑھا کر 816 کرنا تھا، جمعہ کو لوور ہاؤس (Lower House) میں مسترد ہو گیا۔ بی جے پی اپوزیشن خاص کر کانگریس پر یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں خواتین ریزرویشن بل کو روک رہی ہے۔ وہیں کانگریس نے ملک بھر میں لوگوں کو بی جے پی حکومت کے "اصل ارادے" سے آگاہ کرنے کی مہم شروع کی ہے۔
اسی پس منظر میں سرمائی راجدھانی جموں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہریانہ کی کانگریس ایم ایل اے گیتا بھُکال (Geeta Bhukkal ) نے وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہاکہ وہ ایسے وزیر ہردیپ سنگھ پوری کو جموں بھیج رہے ہیں جن کا نام ایپسٹین فائلز میں آنے کی وجہ سے عالمی اور قومی سطح پر تنازع کا سبب بنا۔
انہوں نے کہا: "وزیر اعظم مودی خواتین کو حقوق دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن ایسے وزیر کو بھیجتے ہیں جن کا نام غلط وجوہات کی بنا پر خبروں میں رہا ہے، تاکہ وہ خواتین کے حقوق کا دفاع کریں۔"
بھُکال نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: "بی جے پی نے ہردیپ پوری کو بھیجنے سے پہلے کیوں نہیں سوچا اور کیوں ان سے استعفیٰ نہیں لیا؟" انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے جس کی وہ مذمت کرتی ہیں۔
یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دو دن پہلے ہردیپ سنگھ پوری نے جموں میں بی جے پی ہیڈکوارٹر پر پریس کانفرنس کر کے اپوزیشن پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے "آگ سے کھیلا" اور خواتین ریزرویشن بل کو پٹری سے اتار دیا۔
جموں کشمیر پی سی سی (PCC) کے ورکنگ صدر رمن لال بھلہ سمیت دیگر رہنماؤں کے ساتھ موجود بھُکال نے کہا کہ "کانگریس ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے کھڑی رہی ہے اور اسی پارٹی نے ملک کو پہلی خاتون وزیر اعظم، پہلی خاتون لوک سبھا اسپیکر اور پہلی خاتون صدر جیسی عظیم شخصیات دیں۔"
انہوں نے کہا: "الیکشن کے دوران اچانک خصوصی اجلاس طلب کر پہلے سے منظور شدہ خواتین ریزرویشن بل میں ترمیم کرنا اور مردم شماری کے بغیر حد بندی کرنا، بی جے پی کی چال ہے تاکہ عوام کو گمراہ کیا جا سکے۔ ان کا اصل مقصد چھپا ہوا ہے اور وہ ذات کی بنیاد پر مردم شماری نہیں کروانا چاہتے۔"
بھُکال نے جموں و کشمیر اور آسام میں حد بندی کے عمل پر بھی بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں نشستوں کی حد بندی کے دوران انتظامی مسائل حل کرنے کے بجائے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنایا گیا، اور آسام میں بھی یہی ہوا، جسے دوبارہ نہیں دہرایا جانا چاہیے۔
انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت 2023 کے منظور شدہ خواتین ریزرویشن بل کو موجودہ 543 نشستوں پر نافذ کرے اور خواتین کو فوری طور پر ریزرویشن دے۔
