کشمیر کو جموں سے الگ کرنے سے دشمن جیت جائے گا: سریندر سنگھ چنی
کانگریس لیڈر نے کہا کہ جموں کو کشمیر سے الگ کرنے کی کوششیں بدقسمتی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
Published : January 24, 2026 at 7:18 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) 'کشمیر سے جموں کو علیٰحدہ کرنے کی مانگ کرنے والے سازشی عناصر کے خاکوں میں رنگ بھر رہے ہیں جو گذشتہ تیس برسوں سے انہیں مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔' ان خیالات کا اظہار جموں و کشمیر کانگریس کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے ترال علاقے کا دورہ کرنے کے بعد ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر ایک تاریخی ریاست رہی ہے۔ اس کا ایک شاندار ماضی رہا ہے۔ تاہم لداخ خطے کو پہلے ہی الگ کیا جا چکا ہے اور اس اب جموں کو کشمیر سے الگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو کہ بدقسمتی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
ان کے مطابق ایسا کرنے سے وہ لوگ خوش ہوں گے جو برسہا برس سے یہی خواب دیکھتے آیے ہیں۔ سریندر سنگھ چنی نے بتایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ملک کی سرکار ایسا فیصلہ لے گی لیکن اگر ایسا فیصلہ لیا گیا تو وہ بڑی بدقسمتی ہو گی اور اس کے نتائج انتہائی خطرناک بھی ہوسکتے ہیں۔
واضح رہے کہ بی جے پی کے ایک رکن اسمبلی کی جانب سے جموں کو الگ ریاست بنانے کا بیان جاری ہونے کے بعد معاملے پر سیاست تیز ہو گئی ہے۔ نیشنل کانگریس اور کانگریس سمیت یونین ٹریٹری کی زیادہ تر سیاسی جماعتیں اس خیال کو رد کرتے ہوئے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ چھ جنوری کو وزیر اعلیٰ عمر عبد اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ جموں و کشمیر کو تقسیم کرنے کی باتیں سیاسی ناکامی کا ثبوت ہیں۔
وہیں پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے جموں و کشمیر کو مذہبی خطوط پر تقسیم کی کوششوں کو دو قومی نظرے کے توثیق قرار دیا۔ اس کے علاوہ خود بی جے پی لیڈر صوفی یوسف نے کہا کہ اگر جموں و کشمیر کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بی جے پی چھوڑ دیں گے۔