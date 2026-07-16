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کانگریس پارلیمنٹ میں پیپر لیک معاملہ اٹھائے گی: منپریت سنگھ
یوتھ کانگریس اجلاس میں منپریت سنگھ نے کہا کہ کانگریس پارٹی پیپر لیک اوراس سے متعلق بچوں کی خودکشی پر پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھائے گی
Published : July 16, 2026 at 10:27 AM IST
ترال (شبیر بٹ): گذشتہ روز کانگریس آفس ترال میں یوتھ کانگریس کارکنوں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں آل انڈیا یوتھ کانگریس کے جنرل سیکرٹری منپریت سنگھ نے خاص طور سے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران انہوں نے حالیہ پیپر لیک معاملے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شفاف تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ ملک میں موجود مرکزی سرکار ہر محاذ پر ناکام ہوگئی ہے اور آئے روز پیپر لیک کے معاملات بڑھ جانے سے ملک کے طلباء خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ لیکن ستم بالائے ستم یہ کہ سرکار کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے اور بجائے عوامی مفاد جڑے معاملات کے دیگر معاملات کی طرف توجہ دے رہے ہیں تاہم کانگریس ملک کے طلبہ کے ساتھ نا انصافی کی لڑائی لڑے گی اور راہل گاندھی آنے والے سیشن میں بھی یہ معاملہ پارلیمنٹ میں اجاگر کریں گے تاکہ حکومت پر دباو بنایا جائے۔
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منپریت سنگھ نے ترال میں جاری بجلی کی غیر اعلانیہ تخفیف پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس تخفیف کی وجہ سے عوام بالخصوص طلبہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بجلی کی فراہمی کو بہتر بنایا جائے اور عوامی مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے۔