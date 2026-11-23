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برفباری سے قبل دورافتادہ علاقوں میں حاملہ خواتین کا پیشگی سروے کیا جائے تاکہ بروقت طبی خدمات فراہم کی جا سکیں، وزیر صحت
ایتونے کہا کہ برفانی اور بالائی علاقے سےکسی بھی حاملہ خاتون کو موسم سےمتعلق رکاوٹوں کی وجہ سےبروقت طبی امداد کےبغیر نہیں چھوڑا جانا چاہئے۔
Published : November 23, 2026 at 8:49 PM IST
سرینگر( پروہز الدین): وزیر صحت سکینہ ایتو نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ کشمیر کے دور افتادہ اور بالائی علاقوں میں رہنے والی حاملہ خواتین کا پیشگی سروے کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انہیں موسم سرما میں بروقت طبی امداد مل سکے۔
کشمیر صوبے کے سرکاری میڈیکل کالجوں کی موسم سرما کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر نے پیشگی منصوبہ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ خاص طور پر دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کے لیے جہاں بھاری برف باری اور پھر سڑکیں بند ہونے سے اکثر صحت کی سہولیات تک رسائی میں خلل ڈالتا ہے۔انہوں نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ حاملہ خواتین کا کا ایک تازہ ترین،ضلع وار ڈیٹا بیس تیار کریں خاص طور پر وہ جو ان کی ڈیلوری کی تاریخ قریب ہیں یا جنہیں خصوصی طبی امداد کی ضرورت ہے تاکہ موسم کی شدید صورتحال سے پہلے ضروری انتظامات عمل میں لائے جا سکیں۔انہوں نے مزید کہا کہ جن حاملہ خواتین کو طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے انہیں پہلے سے ہی زچگی اور ہنگامی سہولیات سے لیس صحت کی دیکھ بھال کرنے والے اداروں کے قریب محفوظ مقامات پر منتقل کیا جانا چاہئے۔
انہوں نے کہا کہ برفانی یا دور افتادہ اور بالائی علاقے سے کسی بھی حاملہ خاتون کو موسم سے متعلق رکاوٹوں کی وجہ سے بروقت طبی امداد کے بغیر نہیں چھوڑا جانا چاہئے۔ انہوں نے خطرے سے دوچار کیسز کی پہلے سے نشاندہی کرنے اور مناسب انتظامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔وزیر صحت نے گورنمنٹ میڈیکل کالج سرینگر کے انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، چیف میڈیکل آفیسرز، فیلڈ لیول ہیلتھ انسٹی ٹیوشنز، ایس ڈی آر ایف اور ٹریفک حکام کے درمیان بہتر تال میل پر بھی زور دیا تاکہ ہنگامی حالات کے دوران مریضوں کی بروقت نقل و حمل اور داخلے کی سہولت فراہم کی جاسکے۔انہوں نے صحت کے حکام سے کہا کہ وہ ٹیمیں تشکیل دیں تاکہ موسم کی ایڈوائزری کی نگرانی کی جا سکے اور کسی بھی صورت حال کی صورت میں بروقت کارروائی شروع کی جائے۔
وزیر موصوفہ نے مضبوط ریفرل میکانزم کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیر موصوفہ نے ہدایت دی کہ ضلع اور سب ضلع اسپتالوں سے ٹرشری کئیر اسپتالوں میں ریفر کیے جانے والے مریضوں کا انتظام ایک منظم پروٹوکول کے تحت کریں۔ انہوں نے کہا کہ جن مریضوں کو خصوصی علاج کی ضرورت ہوتی ہے انہیں غیر ضروری تاخیر کے بغیر مناسب طبی خدمات کے لیے ہی منتقل کرنا چاہیے۔
میٹنگ کے دوران سکینہ ایتو نے گورنمنٹ میڈیکل کالجوں اور ان سے منسلک اسپتالوں میں ضروری ادویات، ہنگامی ادویات، آکسیجن کی فراہمی، خون کے اجزا کی دستیابی ،حرارتی انتظامات، بیک اپ پاور سپلائی، ایمبولینسز اور دیگر اہم سہولیات کی دستیابی کا بھی جائزہ لیا۔انہوں نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ انفراسٹرکچر اور آلات کی ضروریات کا جائزہ لیں اور ایمرجنسی شعبے ، زچگی اور نوزائیدہ نگہداشت کے یونٹس، انتہائی نگہداشت یونٹس کی سہولیات اور آپریشن تھیٹرز کے بلاتعطل کام کو یقینی بنائیں۔
وزیر صحت نے اس موقعے پر ڈاکٹروں، نیم طبی عملے اور دیگر معاون اہلکاروں کی مناسب تعیناتی پر بھی زور دیا ۔خاص طور پر ہنگامی اور انتہائی نگہداشت کے شعبوں میں ۔انہوں نے مختلف طبی شعبہ جات کے سربراہان سے کہا کہ وہ ممکنہ رکاوٹوں سے قبل ہی نشاندہی کریں اور ہنگامی صورتحال پیدا ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے اصلاحی اقدامات کریں۔ انہوں نے ضلعی ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹس سے او پی ڈی کے اققات کار اور دیگر شفٹوں کے دوران دستیاب کنسلٹنٹس اور ڈاکٹروں کے نام اور رابطہ نمبر ظاہر کرنے کی بھی ہدایت جاری کی ۔انہوں نے اسپتال انتظامیہ کو مزید ہدایت کی کہ وہ شکایات کے ازالے کے طریقہ کار کو مضبوط بنائیں اور اسپتالوں میں شکایت کے رجسٹر کو برقرار رکھیں تاکہ مریضوں اور تیمار داروں کی شکایات کا اندراج کر سکیں۔
میٹنگ میں کمشنر سیکرٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سوگت بسواس، ڈائریکٹر فنانس، ایڈمنسٹریٹر جی ایم سی سرینگر، جی ایم سی سرینگر، اننت ناگ، بارہمولہ اور ہندوارہ کے پرنسپلز، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر، ضلع اور سب ڈسٹرکٹ کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹس اور دیگر متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی۔