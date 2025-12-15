ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے انتقال پر ہر جانب سے افسوس کا اظہار، نماز جنازہ پاکستان کے جھنگ میں ادا کی جائے گی
معروف روحانی شخصیت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے انتقال پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات افسوس کا اظہار کر رہی ہیں۔
Published : December 15, 2025 at 10:08 AM IST
پاکستان میں پیدا ہوئے عالمی سطح کی روحانی شخصیت، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ممتاز شیخ مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی کل بروز اتوار ( 14 دسمبر 2025 ) کو خالقِ حقیقی سے جا ملے۔ مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی کے انتقال پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات اظہار افسوس کر رہی ہیں۔
مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی کی نماز جنازہ پاکستان کے جھنگ میں آج ادا کی جائے گی۔
اِنّا لِلّٰہِ وَاِنّا اِلَیْہِ رَاجِعُون— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) December 14, 2025
انتہائی رنج و غم کے ساتھ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندیؒ کی وفات کی خبر موصول ہوئی۔ یہ سانحہ امتِ مسلمہ کے لیے ایک عظیم دعوتی اور روحانی خسارہ ہے۔ مرحوم اصلاحِ نفس، تزکیۂ قلب اور دین کی خاموش مگر گہری خدمت کا روشن چراغ تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ…
حریت چیئرمین اور میر واعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی کے انتقال پر انتہائی رنج و غم کا اظہار کیا۔ میر واعظ عمر فاروق نے ایکس پر لکھا، انتہائی رنج و غم کے ساتھ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندیؒ کی وفات کی خبر موصول ہوئی۔ یہ سانحہ امتِ مسلمہ کے لیے ایک عظیم دعوتی اور روحانی خسارہ ہے۔ مرحوم اصلاحِ نفس، تزکیۂ قلب اور دین کی خاموش مگر گہری خدمت کا روشن چراغ تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرمائے، ان کی خدمات کو شرفِ قبولیت بخشے اور اہلِ خانہ و عقیدت مندوں کو صبرِ جمیل عطا فرمائے۔
جیو نیوز کے مطابق معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے بھی مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ، وہ ایک ایسی ہستی تھے جن کی پوری زندگی اللہ کی رضا، دین کی خدمت اور انسانیت کی رہنمائی میں گزری اور ان کی وفات سے امت ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی۔
مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی کافی عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور ان کا علاج جاری تھا۔
مولانا کی پیدائش پاکستان کے جھنگ میں ہوئی۔ انھوں نے عصری تعلیم کے ساتھ دینی علوم کی جامعیت۔ بی ایس سی الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور انجینئرنگ کے شعبے میں خدمات انجام دیں، تاہم بعد میں مکمل طور پر دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مولانا نے سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت مولانا غلام حبیب نقشبندی سے بیعت اور اجازت حاصل کی۔
مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی معہد الفقیر الاسلامی جھنگ کے بانی اور مہتمم تھے۔مولانا نے دنیا بھر میں 50 سے زائد ممالک کے تبلیغی و اصلاحی دورے کیے۔ مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی کے دنیا بھر میں لاکھوں مریدین ہیں جن میں علماء، سیاسی اور سماجی شخصیات شامل تھیں۔
مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی کو 100 سے زائد کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کی تصانیف عالمی سطح پر مقبول ہیں۔ قرآن و حدیث کی تفسیر، تصوف و سلوک، سیرت اور اخلاقیات پر مولانا نے کئی تصانیف شائع کئے ہیں۔
مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی کو رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سنٹر نے 2013-2014 کے لیے دنیا کے 500 سب سے زیادہ بااثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔
